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Messi ile Ronaldo'nun karşılaştığı maçta goller yağmur gibi geldi

Messi ile Ronaldo'nun karşılaştığı maçta goller yağmur gibi geldi

2022 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'in yıldızı Messi ile 5 Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu konumundaki Portekizli Ronaldo, belki de son kez karşı karşıya geldi. Messi'nin 1, Ronaldo'nun 2 gol attığı maçta Fransız ekibi PSG, Suudi Arabistan'ın Al-Nassr ve Al Hilal takımlarından oluşan karmayı 5-4 yendi.

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Dünya futbolunun en büyük rekabetlerinden birine imza atan Arjantinli Lionel Messi ile Portekizli Cristiano Ronaldo'yu karşı karşıya getiren maçta gülen taraf Messi oldu.

Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile Suudi Arabistan'ın Al-Nassr ve Al Hilal takımlarının karması, Riyad Sezon Kupası maçında Uluslararası Kral Fahd Stadı'nda karşılaştı. PSG, sahadan 5-4 galip ayrıldı.

2022 FIFA Dünya Kupası şampiyonu unvanıyla sahaya çıkan Arjantinli yıldız Messi, 3. dakikada attığı golle PSG'yi 1-0 öne geçirdi. Portekizli Cristiano Ronaldo, 34. dakikada penaltıdan attığı golle skora dengeyi getirdi.

Fransız ekibi, 43. dakikada Marquinhos ile bir kez daha öne geçerken, 45+3. dakikada Brezilyalı Neymar penaltı atışından yararlanamadı.

2,5 sezon için 500 milyon euroluk sözleşme imzaladığı Al-Nassr için ilk kez sahaya çıkan Ronaldo, 45+6. dakikada bir kez daha fileleri havalandırarak ilk yarının skorunu 2-2 olarak belirledi.

Sergio Ramos ve Hyun-Soo'nun karşılıklı golleriyle başlayan ikinci yarıda PSG, 60. dakikada Kylian Mbappe ve 78. dakikada Hugo Ekitike'nin golleriyle farkı ikiye çıkardı: 5-3.

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Anderson Talisca'nın 90+4. dakikadaki golüyle fark bire inse de PSG kalan bölümde skoru korudu ve sahadan 5-4 galip ayrıldı.

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