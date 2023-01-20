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Umre sonrası rotasını çizdi! Ekrem İmamoğlu Anadolu turuna çıkıyor

Umre sonrası rotasını çizdi! Ekrem İmamoğlu Anadolu turuna çıkıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kardeş belediyelerle hayata geçirilen projelerin açılışlarına katılmak üzere 15 şehri kapsayan bir Anadolu turuna başlıyor.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Kastamonu ve Safranbolu ziyaretlerinin ardından Anadolu turuna çıkmaya hazırlanıyor. 

T24'ün haberine göre İBB yetkililerinin verdiği bilgiye göre, İmamoğlu’nun önümüzdeki günlerde de aralarında Sinop, Karabük, Tunceli, Artvin, Giresun ve Hakkari’nin de bulunduğu 15’ten fazla şehri ziyaret etmeyi planladığı öğrenildi.

Açılışa katılacak, vatandaşla buluşacak

Nüfusu fazla olan illere çeşitli yardımlarda bulunan İBB, aynı zamanda bu şehirlerde terminal, pazar yeri, altyapı gibi çeşitli yatırımlara da imza atıyor. İmamoğlu’nun, inşası tamamlanan yatırımların açılış törenlerine katılarak, vatandaşla da bir araya geleceği belirtiliyor. 

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