Son haftaların en acı görüntüsü! Günden güne kötüye gidiyor yıllardır böylesi olmadı

İznik Gölü Kıyısında plaj işletmesi bulunan Bekir Uslu, “İznik Gölü kenarında yaklaşık yirmi yıldır işletmeciyim. Yirmi yıldır ben böyle bir kuraklık görmedim. İznik Gölü'nün en büyük iskelesi karada kaldı. Aşırı bir kuraklık var. Önümüzdeki on gün daha yağış olmadığı gözüküyor.” dedi