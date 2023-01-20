Son haftaların en acı görüntüsü! Günden güne kötüye gidiyor yıllardır böylesi olmadı
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Yaşanan kuraklık Türkiye’nin 5.büyük gölü olan İznik Gölü'nü de vurdu. Gölün en büyük iskelesi karada kaldı. Kıyıdan 400 metre çekilen İznik Gölü günden güne kötüye gidiyor.
Türkiye'nin en büyük tatlı su kaynaklarından İznik Gölü'nde mevsimsel kuraklık nedeniyle su çekilmesi korkutucu boyutlara ulaştı.
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İznik Gölü Kıyısında plaj işletmesi bulunan Bekir Uslu, “İznik Gölü kenarında yaklaşık yirmi yıldır işletmeciyim. Yirmi yıldır ben böyle bir kuraklık görmedim. İznik Gölü'nün en büyük iskelesi karada kaldı. Aşırı bir kuraklık var. Önümüzdeki on gün daha yağış olmadığı gözüküyor.” dedi
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İşte bölgeden gelen son görüntüler...
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