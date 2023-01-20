BIST 5.451
DOLAR 18,80
EURO 20,38
ALTIN 1.166,24
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Genç kız sosyal medyadan tanıştığı genç ile birlikte olmak için çağırdı sonrası felaket oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Genç kız sosyal medyadan tanıştığı genç ile birlikte olmak için çağırdı sonrası felaket oldu

Adana’da bir kişi sosyal medyadan tanışarak buluşmaya gittiği kadının arkadaşları tarafından önce darp edilip bıçaklandı sonra cep telefonu ve 12 bin lirası gasp edildi. Polisin çalışması sonucu kadınında aralarında yer aldığı 3 şüpheli yakalandı.

Abone ol

Olay, 16 Ocak'ta Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa B. (27), sosyal medyadan tanıştığı Elvan U. (25) ile buluşmak için anlaştı.

Elvan U., birlikte olmak istediğini söylediği Mustafa B.’yi yaşadığı mahalleye çağırdı. Mustafa B., sokakta buluştuğu Elvan U. ile sohbet ettiği sırada yanlarına Baver K. (29) ile kardeşi Sedat K. (24) geldi.

Baver K. ile Sedat K., “Sen bizim kız arkadaşımıza sarkıntılık mı yapıyorsun” diyerek Mustafa B.’yi darp edip, bacağından bıçakladı. Mustafa B.’nin cebindeki telefonu ve 12 bin TL parasını alan şüpheliler, olay yerinden kaçtı. Motosikletiyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giden Mustafa B., tedavisinin ardından taburcu oldu.

Şahsın olayı polise anlatması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Elvan U., Baver K. ile Sedat K.’yi saklandıkları adrese yapılan baskında gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden Elvan U., ifadesinde, “Mustafa’yı daha önceden tanıyorum. Beni telefonla arayıp, buluşmak istediğini söyledi. İçki içip, yanıma geldi. Sonra arkadaşlarım birden gelip, Mustafa’yı dövdü” dedi.

Şüpheliler Baver K. ile Sedat K. ise kız arkadaşını rahatsız ettiği için Mustafa B.’yi dövdüklerini, telefonunu ve parasını gasp etmediklerini öne sürdü.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da kızının eski sevgilisini öldürdü! Katil babadan mahkemede ilginç savunma
İstanbul'da kızının eski sevgilisini öldürdü! Katil babadan mahkemede ilginç savunma
Bakanı Özer'den yarıyıl tatili mesajı: Sizler bu ülkenin asıl sahiplerisiniz
Bakanı Özer'den yarıyıl tatili mesajı: Sizler bu ülkenin asıl sahiplerisiniz
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunan gazeteciye F-16 yanıtı
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunan gazeteciye F-16 yanıtı
Beşiktaş dört gözle bekliyordu! Bu akşam geliyor
Beşiktaş dört gözle bekliyordu! Bu akşam geliyor
The Economist Erdoğan'ı hedef aldı skandal kapağa tepki yağdı
The Economist Erdoğan'ı hedef aldı skandal kapağa tepki yağdı
DEVA Partisi'nde toplu istafa: Ali Babacan'a 'Bayraktar' şoku!
DEVA Partisi'nde toplu istafa: Ali Babacan'a 'Bayraktar' şoku!
Türkiye'yi hedef alacaklardı! İstanbul'da "Yabancı Terörist Savaşçı" 10 kişi yakalandı
Türkiye'yi hedef alacaklardı! İstanbul'da "Yabancı Terörist Savaşçı" 10 kişi yakalandı
Messi ile Ronaldo'nun karşılaştığı maçta goller yağmur gibi geldi
Messi ile Ronaldo'nun karşılaştığı maçta goller yağmur gibi geldi
Kuraklık en çok Türkiye'yi vuracak! Gıda fiyatları tavan yapacak
Kuraklık en çok Türkiye'yi vuracak! Gıda fiyatları tavan yapacak
Antalya'da deprem oldu! Panik yaratan depremle ilgili AFAD'dan açıklama
Antalya'da deprem oldu! Panik yaratan depremle ilgili AFAD'dan açıklama
En kapsamlı borç yapılandırma paketi geliyor! Taksitli ödeme imkanı olacak gözler Kabine'de
En kapsamlı borç yapılandırma paketi geliyor! Taksitli ödeme imkanı olacak gözler Kabine'de
Z kuşağı hangi partiye oy verecek ORC anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı
Z kuşağı hangi partiye oy verecek ORC anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı