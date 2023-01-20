Meral Akşener'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'na ziyaret
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı Masa toplantısı öncesi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.Abone ol
İYİ Parti lideri Akşener, 26 Ocak'ta gerçekleşecek olan 6'lı Masa toplantısı öncesinde parti liderleri ile görüşmeye devam ediyor.
Akşener, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüşmek için CHP Genel Merkezine geldi. İki liderin görüşmesi sürüyor.
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