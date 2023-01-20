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Tekirdağ'da direksiyon başında öldü! Ecel gelmeden önce böyle demiş

Tekirdağ'da direksiyon başında öldü! Ecel gelmeden önce böyle demiş

TEKİRDAĞ'da 42 yaşındaki adam, direksiyon başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Talihsiz adamın olaydan kısa süre önce mesai arkadaşlarına 'göğsüm ağrıyor' dediği öğrenildi.

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Edirne yolu üzeri Marmaracık Mahallesi mevkiinde 59 AAR 113 plakalı araç içinde sürücü koltuğunda bir kişinin hareketsiz vaziyette görüldüğü ihbarı üzerine harekete geçen sağlık ekipleri, olay yerine ulaştı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan 42 yaşındaki Atalay Seyrekbasan, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çorlu ilçesindeki bir yazılım şirketinde çalışan Seyrekbasan’ın geçirdiği olaydan kısa bir süre önce mesai arkadaşlarına, ‘Göğsüm ağrıyor’ dediği öğrenildi.

Evli ve 1 çocuk babası olan 42 yaşındaki Atalay Seyrekbasan’ın cenazesi, ikindi namazına müteakiben Çorlu Garaj Camii'nden kaldırılarak, Çorlu Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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