İstanbul'da ani bastıracak uzman saat verdi! Meteoroloji 10 şehri uyardı, kar detayı...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Ocak için 10 şehre sarı kodlu uyarı yaptı. Öğleden sonra başlaması beklenen yağışların kıyı Ege, Çanakkale ile Balıkesir'in kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sağanak yağışa karşı İzmir'e de uyarı yapıldı. Uzmanlar İstanbul'da da bugün yağmur beklendiğini duyurup yağış için saat verdi. Kar bekleyenlere kötü haber de geldi...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 20 Ocak hava raporu! 10 şehrimize sarı kodlu uyarı yapıldı. Bugün Batı bölgelerde yağmur beklendiğini duyuran hava uzmanı ise İzmir'de öğlen başlaması beklenen sağanak yağışa karşı uyardı, İstanbul'a da saat verdi. Kar bekleyenlere kötü haber hava Profesörü Orhan Şen'den geldi...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara ve Kıyı Ege ile Kütahya, Uşak, Denizli, Antalya ve Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; öğleden sonra Kıyı Ege ve Çanakkale ile Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Yağışlar oralarda kuvvetli
Yağışların; öğleden sonra Kıyı Ege ve Çanakkale ile Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.