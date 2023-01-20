İstanbul'da tehlike devam ediyor! Barajların doluluk oranları açıklandı

Geçen yıl azalmaya başlayan yağışların peşinden 2023'ün ilk ayı da Marmara'da kurak geçti. Hal böyle olunca İstanbul'da barajlar alarm vermeye başladı. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk ortalaması yüzde 30,55'e düştü. İstanbul'da hangi barajda ne kadar su kaldı? İşte barajlarda son durum...Abone ol
Marmara Bölgesi'nde 2022 yılında yağışlar normaline göre azalma gösterdi. 2022 yılının 12 ayının sadece 3 ayında yağışlar normalin üzerinde gerçekleşti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Marmara Bölgesi'nde şubat ayında yağışlar normaline göre yüzde 60, haziranda yüzde 18, ağustosta yüzde 100 artarken, ocakta yüzde 25, martta yüzde 44, nisanda yüzde 4, mayısta yüzde 61, temmuzda yüzde 25, eylülde yüzde 40, ekimde yüzde 71, kasımda yüzde 45, aralıkta yüzde 44 azaldı.
2023 yılında ise Marmara Bölgesi yağışsız dönem geçiriyor. Bu durum kente su sağlayan barajların doluluk oranlarına yansıdı.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 19 Ocak tarihi baz alındığında kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı ortalama yüzde 30,55 olarak ölçüldü.
Barajlarda son durum: Doluluk oranı yüzde 4,39 olan var!
Su miktarı Istrancalar'da yüzde 27,06, Terkos'ta yüzde 36,66, Sazlıdere'de yüzde 36,23, Alibey'de yüzde 16,72, Büyükçekmece'de yüzde 33,47, Ömerli'de yüzde 34,19, Darlık'ta yüzde 27,91, Elmalı'da yüzde 27,5, Pabuçdere'de yüzde 4,39 ve Kazandere'de yüzde 4,7 olarak kaydedildi.
Önceki yıllarda aynı tarihte doluluk oranları
Barajlardaki doluluk oranı 19 Ocak baz alındığında 2013'de yüzde 70,12, 2014'de yüzde 33,39, 2015'te yüzde 84,5, 2016'da yüzde 71,68, 2017'de yüzde 79,73, 2018'de yüzde 68,57, 2019'da yüzde 90,98, 2020'de yüzde 53,15, 2021'de yüzde 30,52, 2022'de yüzde 52,53, bu yıl ise yüzde 30,55 seviyeleri görüldü.