Bomba adaylık çıkışı! Tanju Özcan’dan 6’lı masaya mektup: Kazanacak aday olsun diyorsanız...

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, altılı masa liderlerine göndermek üzere yazdığı mektubu canlı yayında okudu. Mektubunun göreve talip olma ve meydan okuma mektubu olduğunu söyleyen Özcan, "Kılıçdaroğlu'nun tarif ettiği aday tiplemesi bana uymaktadır. Ben göreve talibim. Kazanacak aday olsun diyorsanız Tanju Özcan kardeşinize yol veriniz." dedi.

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Altılı masanın adaylık bilmecesi devam ederken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Altılı masa liderlerine göndermek üzere mektup yazdığını belirten Özcan, Millet İttifakı'nın adayı olmak istediğini duyurdu.

"Göreve talibim"



Yazdığı mektubu canlı yayında okuyan Özcan şu ifadeleri kullandı:

"Bu bir göreve talip olma ve meydan okuma mektubudur. Özelikle Kılıçdaroğlu'nun tarif ettiği aday tiplemesi bana uymaktadır. Sizden istediğim şudur; bana güvenin. Ben göreve talibim. Kazanacak aday olsun diyorsanız Tanju Özcan kardeşinize yol veriniz."