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Luyindama Galatasaray'ın başına bela oldu! Kulüp bulamaz hale geldi

Luyindama Galatasaray'ın başına bela oldu! Kulüp bulamaz hale geldi

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Fatih Terim döneminde 8 milyon euro bedelle transfer edilen Luyindama, Sarı-Kırmızılı takımın başına adeta bela olmuş durumda. İşte detaylar...

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atih Terim'in Galatasaray teknik direktörü olduğu dönemde 3 milyon euro kiralama ve 5 milyon euro satın alma opsiyonu olmak üzere 8 milyon euro bedelle sarı kırmızılı takıma transfer edilen Christian Luyindama'nın çöküşü devam ediyor. Galatasaray'da forma şansı bulamadığı için sezon başı Antalyaspor'a kiralanan Luyindama, burada da tutunamadı. Tecrübeli oyuncunun kulüp bulması halinde Akdeniz ekibindeki sözleşmesi feshedilecek.

Fatih Terim'in gözdesiydi şimdi kulüp bulamıyor
Antalyaspor'da sezon başında Galatasaray'dan takıma kiralık olarak kazandırılan Christian Luyindama'nın takım bulması halinde gönderilmesi bekleniyor.

Futbol sorumlusu Nuri Şahin'in görev vermediği tecrübeli defans oyuncusunun sözleşmesi, takım bulması halinde feshedilecek.

Luyindama, Akdeniz ekibinde sadece 5 maçta sahaya çıktı.

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