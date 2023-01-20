Mehmet Metiner: Erdoğan’ı tercih etmek, AK Parti’yi tercih etmek anlamına gelmiyor

Yeni Şafak yazarı ve eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim tarihini 14 Mayıs 2023 olarak açıkladığını yazdı.

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14 Mayıs’ın Türkiye’nin demokrasi tarihi açısından anlamının büyük olduğunu yazan Metiner, “Bu tarihin günümüz için taşıdığı anlam ve önemi iyi bilmek lazım. Zira milletin sadece söz ve karar yetkisinin değil geleceğinin de elinden alınmak istendiği bir tehlikeli süreçle karşı karşıyayız” diye yazdı.

Metiner, “Bu seçimin anlamı, Cumhurbaşkanı seçimi olmanın çok ötesindedir. Bu seçimin asıl anlamı, devletin mutlak sahibi kılınan milletin elinden bu hükümranlık yetkisinin alınmak istenmesidir” düşüncesini dile getirdi. Metiner, şöyle devam etti:

Erdoğan liderliğinin desteklenmesi AK Particilik anlamına gelmez. Tersine en geniş anlamda millet iradesine ve birliğine, devletin bekası ve geleceğine sahip çıkmak anlamına gelir.

AK Parti’nin dışındaki partilere oy verenler, 14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı seçimine asıl bu zaviyeden bakmalıdırlar. Eminim ki ülkesini ve milletini seven herkes, hangi partiye mensup olursa olsun, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’ın yanında durmanın, ülkemizin ve milletimizin egemenliğine tasallut etmek isteyen o yabancı güçlerin siyasi işgaline izin vermemek adına gerekli olduğu bilinciyle hareket edeceklerdir.

Erdoğan liderliğinin günümüzdeki anlamını dar parti kalıpları içine sıkıştırmamak gerekir.

Herkesin partisi kendinedir. Ama ülke hepimizindir.

Erdoğan’ı tercih etmek, AK Parti’yi tercih etmek anlamına gelmiyor. Cumhurbaşkanlığı seçimini, kendi milli irademize ve ülkemizin geleceğine sahip çıkmak perspektifine oturtmak olmazsa olmaz öneme sahip.

Erdoğan liderliğini sadece AK Parti’nin veya cumhur ittifakının adayı olmaktan çıkartıp bu anlam çerçevesinin içine yerleştirmek, Türkiye Yüzyılı’nın inşa sürecinin başarısı için de elbette çok gereklidir.