BIST 5.502
DOLAR 18,80
EURO 20,38
ALTIN 1.166,66
HABER /  POLİTİKA  /  CHP

Altılı masanın adayının açıklanacağı tarih belli oldu! CHP'li isim duyurdu

Altılı masanın adayının açıklanacağı tarih belli oldu! CHP'li isim duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihi için 14 Mayıs'ı işaret etmesi sonrası gözler altılı masaya çevrildi. Altılı masanın adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak merak ediliyor. CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, "Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı muhtemelen Şubat ayı içerisinde açıklanacak" diye konuştu.

Abone ol

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, altılı masanın Cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı tarihi duyurdu.

Reuters'ın haberine göre Çeviköz, CHP Sözcüsü Faik Öztrak ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile beraber yabancı basına yönelik düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Başkan adayının ismi muhtemelen Şubat ayı içerisinde açıklanacak” dedi.

İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim tarihi açıklaması! Dikkat çeken 14 Mayıs mesajı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Son haftaların en acı görüntüsü! Günden güne kötüye gidiyor yıllardır böylesi olmadı
Foto Galeri Son haftaların en acı görüntüsü! Günden güne kötüye gidiyor yıllardır böylesi olmadı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Tekirdağ'da doğumda dehşet verici olay! 'Doktorun çığlıklarını duydum'
Tekirdağ'da doğumda dehşet verici olay! 'Doktorun çığlıklarını duydum'
AK Parti'den son dakika açıklaması! EYT ne zaman çıkacak? EYT'liler ilk emekli maaşını ne zaman alacak?
AK Parti'den son dakika açıklaması! EYT ne zaman çıkacak? EYT'liler ilk emekli maaşını ne zaman alacak?
AK Partili yönetici duyurdu! İşte seçim tarihinin açıklanacağı tarih...
AK Partili yönetici duyurdu! İşte seçim tarihinin açıklanacağı tarih...
Mehmet Metiner: Erdoğan’ı tercih etmek, AK Parti’yi tercih etmek anlamına gelmiyor
Mehmet Metiner: Erdoğan’ı tercih etmek, AK Parti’yi tercih etmek anlamına gelmiyor
Luyindama Galatasaray'ın başına bela oldu! Kulüp bulamaz hale geldi
Luyindama Galatasaray'ın başına bela oldu! Kulüp bulamaz hale geldi
Kamuda 700 bin işçi için zam pazarlığı başladı talepler belli oldu Türk-İş Heyeti Bakan Bilgin'e iletti
Kamuda 700 bin işçi için zam pazarlığı başladı talepler belli oldu Türk-İş Heyeti Bakan Bilgin'e iletti
Afrin’de toprağa gömülü halde bulundu büyük felaket önlendi
Afrin’de toprağa gömülü halde bulundu büyük felaket önlendi
İstanbul'da tehlike devam ediyor! Barajların doluluk oranları açıklandı
İstanbul'da tehlike devam ediyor! Barajların doluluk oranları açıklandı
Bomba adaylık çıkışı! Tanju Özcan’dan 6’lı masaya mektup: Kazanacak aday olsun diyorsanız...
Bomba adaylık çıkışı! Tanju Özcan’dan 6’lı masaya mektup: Kazanacak aday olsun diyorsanız...
Ailelere kritik sömestr tatili önerileri: Başkalarını onlarla kıyaslamamayın
Ailelere kritik sömestr tatili önerileri: Başkalarını onlarla kıyaslamamayın
TCMB duyurdu! Yılın ilk enflasyon raporu için tarih belli oldu
TCMB duyurdu! Yılın ilk enflasyon raporu için tarih belli oldu
NBA'de rekorlar kıran Alperen Şengün hedefini ilan etti
NBA'de rekorlar kıran Alperen Şengün hedefini ilan etti