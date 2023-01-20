Altılı masanın adayının açıklanacağı tarih belli oldu! CHP'li isim duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihi için 14 Mayıs'ı işaret etmesi sonrası gözler altılı masaya çevrildi. Altılı masanın adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak merak ediliyor. CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, "Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı muhtemelen Şubat ayı içerisinde açıklanacak" diye konuştu.

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CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, altılı masanın Cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı tarihi duyurdu.

Reuters'ın haberine göre Çeviköz, CHP Sözcüsü Faik Öztrak ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile beraber yabancı basına yönelik düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Başkan adayının ismi muhtemelen Şubat ayı içerisinde açıklanacak” dedi.