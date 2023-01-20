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AK Partili yönetici duyurdu! İşte seçim tarihinin açıklanacağı tarih...

AK Partili yönetici duyurdu! İşte seçim tarihinin açıklanacağı tarih...

18 Haziran'da yapılması gereken seçimlerinin 14 Mayıs'a alınması neredeyse kesinleşti. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Seçim büyük ihtimalle 14 Mayıs'ta olacak. Kararın Meclis'ten çıkmasını isterdik. Karar 9-10 Mart tarihlerinde açıklanabilir" dedi.

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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CNN TÜRK canlı yayınında seçim tarihi için kararın 9-10 Mart tarihinde çıkabileceğini söyledi. Turan, "Seçim büyük ihtimalle 14 Mayıs'ta olacak. Kararın Meclis'ten çıkmasını isterdik. İYİ Parti ve CHP yolu kapattı. Seçim tarihini Cumhurbaşkanının almasını bekliyoruz. Karar 9-10 Mart tarihlerinde açıklanabilir" ifadelerini kullandı. İşte Turan'ın o açıklamaları...

- Öncelikle ülkemiz için hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız son grup toplantısında 14 Mayıs'ı işaret etti. Resmi takvim hala 18 Haziran'dır. Bir erken seçim gündemimiz yok.

- 18 Haziran'da neden yapmayacağız. Ramazan Bayramı, Hac dönemi, mevsimlik işçiler, Kurban Bayramı... Hem ilk turu hem ikinci turu planlamak zorundasınız. Bu hac meselesinin 2 turda da olmadığı 7 Mayıs ve 14 Mayıs var. Biz istiyoruz ki 18 Haziran'a en yakın tarih olan 14 Mayıs var.

- Seçim büyük ihtimalle 14 Mayıs'ta olacak. Kararın Meclis'ten çıkmasını isterdik. İYİ Parti ve CHP yolu kapattı. Seçim tarihini Cumhurbaşkanının almasını bekliyoruz. Karar 9-10 Mart tarihlerinde açıklanabilir.

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