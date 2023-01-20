AK Parti'den son dakika açıklaması! EYT ne zaman çıkacak? EYT'liler ilk emekli maaşını ne zaman alacak?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin Meclis'te ne zaman görüşülüp yasalaşacağı belli oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, son dakika olarak EYT'nin Meclis'ten geçeceği tarihi ve ilk emekli maaşlarının yatacağı tarihi açıkladı...

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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndanson dakika EYT açıklaması geldi. Akbaşoğlu, Şubat ayında EYT yasasının Meclis'te kabul edileceğini ve ilk maaşların Mart ayında yatırılacağını duyurdu. Akbaşoğlu şöyle konuştu:

- EYT'yi yasalaştıracağız. 5 adımdan 4 tanesini gerçekleştirdik. EYT'yi şubat ayı içinde yasalaştırıp, mart ayı içinde de maaşlarını almalarını gerçekleştirmiş olacağız.

- (EYT'de tarihle ilgili farklı açıklamalar) EYT ile ilgili hiç bir çelişkili durum söz konusu değil. Sadece mecliste takvimlendirme ile ilgili süreç söz konusu. Şubat ayında EYT'nin yasalaşacağına tanık olacağız. Bunun dışında herhangi bir tereddüt yok..

- EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları kapsıyor. Bu tarihten önce SGK'ya prim ödemesi olanlar düzenlemeden faydalanacak.

- (Seçim tarihi ile ilgili) Sayın Cumhurbaşkanımız seçim tarihi olarak 14 Mayıs 2023'ü işaret etti..