EYT'liler aman dikkat! Her an iptal edilebilir hemen e devlet'ten kontrol edin
Milyonların beklediği EYT'nin açıklanmasıyla eksik primler için borçlanma başvuruları hızlanmıştı. 31 Aralık öncesi SGK önlerinde EYT'liler uzun kuyruklar oluşturmuştu. SGK borçlanma tutarlarını hesapladı ve tebliğ etmeye başladı. Ancak EYT'lilerin dikkatli olması gereken bir nokta var. Uzmanlar borçlanma tutarı tebliğ edildikten sonra 30 gün içerisinde ödemenin şart olduğunu söylerken aksi takdirde yüzde 55 zamma işaret etti. SGK'dan bildirim ulaşmasa dahi e-devlet'ten kontrol etmek gerekiyor.
Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği EYT kararının açıklanmasının ardından 31 Aralık'a kadar SGK bürolarının önünde uzun kuyruklar oluşmuş ve çok sayıda EYT'li eksik primleri için borçlanma başvurusunda bulunmuştu.
SGK borçlanma tutarlarını hesapladı ve tebliğ etmeye başladı. Ancak bu konuda uzmanların önemli bir uyarısı bulunur. Çünkü EYT'lilerin borçlanmalarını ödemek için sınırlı bir süreleri var. Aksi takdirde eski talepler iptal edilip yeni talep de yüzde 55 zam ile yeniden hesaplanabilir. Bu nedenle SGK'dan EYT'li vatandaşa bildirim ulaşmamış olsa dahi vatandaşların e-devlet üzerinden kontrol etmesi gerekiyor. İşte detaylar...
SGK önünde uzun kuyruklar oluşmuştu
Kanal D Haber’de yer alan habere göre, 31 Aralık öncesi hizmet borçlanması için SGK önünde sıra bekleyenlerin dikkat etmesi gereken bir nokta olduğu belirtildi.
Eksik primleri tamamlamak ve daha uygun maliyetle borçlanmak için 1 Ocak’a kadar SGK’ya başvuranları ilgilendiren bir detay var çünkü geri dönüşler başladı.