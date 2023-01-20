EYT'liler aman dikkat! Her an iptal edilebilir hemen e devlet'ten kontrol edin

SGK borçlanma tutarlarını hesapladı ve tebliğ etmeye başladı. Ancak bu konuda uzmanların önemli bir uyarısı bulunur. Çünkü EYT'lilerin borçlanmalarını ödemek için sınırlı bir süreleri var. Aksi takdirde eski talepler iptal edilip yeni talep de yüzde 55 zam ile yeniden hesaplanabilir. Bu nedenle SGK'dan EYT'li vatandaşa bildirim ulaşmamış olsa dahi vatandaşların e-devlet üzerinden kontrol etmesi gerekiyor. İşte detaylar...