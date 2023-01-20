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Tekirdağ'da doğumda dehşet verici olay! 'Doktorun çığlıklarını duydum'

Tekirdağ'da doğumda dehşet verici olay! 'Doktorun çığlıklarını duydum'

TEKİRDAĞ'da, bir özel hastanede gerçekleştirilen doğumda akılalmaz bir hata yapıldı. İddiaya göre doktor, sezaryenle yapılan doğum sırasında annenin karnıyla beraber bebeğin başını da kesti! Çocuğun başında kalıcı hasar oluşurken sorumlulardan şikayetçi olan aile halen dava açılmasını bekliyor.

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Sibel ve Yasin Küçük çifti 3. çocuklarını bekliyordu. 1,5 yıl önce özel bir hastanede dünyaya gelen Deniz, hayatı boyunca kafasında bir iz taşıyacak. Ailenin iddiasına göre sezaryenla doğum yapıldığı sırada küçük Deniz'in başı kesildi.

Doğumun ardından baba Küçük hemen Çorlu Adalet Sarayı'nın yolunu tutarak sorumlular hakkında şikayetçi oldu. O günden bu yana soruşturma devam ediyor. Küçük ailesi de bir an önce soruşturmanın tamamlanmasını ve sorumluların cezalandırılması için dava açılmasını bekliyor.

"Doktorun çığlıklarını duydum"

CNN Türk'e konuşan anne Sevgi Küçük, "Psikolojimiz çok bozuldu bizim ailece. Bebeğim konuşabilecek mi, hareket edebilecek mi diye geçti aylarımız. Çok etkilendik bu durumdan. Sezaryenle doğum olacaktı. Günümüzü bekliyorduk. Günümüze daha 12-13 gün vardı. Bütün gece iğne verdiler. Sabah 08.30 gibi doktor geldi. Doğuma aldılar beni, belden aşağımı uyuşturdular. Kendimdeydim doğuma girdiğimde. Daha sonra kestikleri gibi doktorun çığlıklarını duydum. 'Önümden çekilin, tampon yapın' diye bağırıyordu doktor. Karnımda filan baskı hissettim ve ya onlar bayılttı ya kendim bayıldım bilmiyorum" dedi.

'En az 50-60 tane dikiş vardı kafasında'

Baba Yasin Küçük ise "Ameliyattan sonra yukarı odaya geldiler. Kendi doktorumuz, 4-5 tane doktor geldi. Bana dediler ki; 'Yasin bey çocuğunuz da 1-2 santim çizik var kafa derisinde' dediler. Çocuğu yoğun bakıma gidip gördüğümde bandajlarını açtırdım. Biraz çizik değil 15 santim çizik ve yırtık. En az 50-60 tane dikiş vardı kafasında. Bize orada da yalan konuştular" dedi.

"Hala başında hasar var"

Mağdur ailenin avukatı Gizem Gonce de açıklamasında, "Doktor sezaryen için müvekkilimin karnını keserken çocuğun başını neşterle kesmiş. Küçük Deniz yaklaşık 1,5 yaşında ve yaşamış olduğu bu durumdan sonra baş ağrıları da meydana geliyor. Bu durum aslında bir doktor ihmali sonucu meydana geldi. Ve küçük Deniz ile hiç kimse sonrasında ilgilenmedi. Hala kalıcı olarak baş kısmında hasarlar mevcut ve bu kalıcı bir iz" ifadelerini kullandı.

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