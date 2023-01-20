Emlakçı hayatını kararttı, okuma yazma bilmeyen kadın haberi alınca bayıldı
DENİZLİ'de okuma yazma bilmeyen kadın, tarlasını sattırmak için vekalet verdiği sandığı emlakçı tarafından tuzağa düşürüldü. Kadına vekalet yerine 450 bin TL’lik senet imzalattırıldı. Kadın, tüm mal varlığını ve milyonluk tarlasını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya geldi. Kadının telefonla aradığı emlakçı iki cümle laf edip telefonu kapattı...
Denizli’de geçimini pazarda sebze ve meyve satarak sağlayan Fatma Adamcı (55), yürümekte zorluk çeken yaşlı bir adama bakmaya başladı. Burada yaşlı adamın yanındaki emlakçı Y.K. ile tanışan Adamcı, çocuklarına ev almak için 7 bin dönümlük tarlasını satmak istediğini ve okuma yazma bilmediği için kendisine yardım edilmesini istedi.
Bunun üzerine emlakçı Y.K., avukatı A.A.’nın yanında kadına vekalet alma yerine 450 bin TL’lik senet imzalattırdı. Emlakçıya vekalet verdiğini sanarak senet imzaladığından haberi olmayan Adamcı, kapısına gelen hacizle bütün gerçekleri öğrendi.
10 milyon TL'lik tarlaya haciz!
Duydukları karşısında hayatı başına yıkılan Fatma Adamcı, yaklaşık 10 milyon değerindeki tarlasının haczedildiğini ve vekalet sandığı senetteki rakamın faizle birlikte 650 bin TL’ye çıktığını öğrendi.
Baygınlık geçirdi
Kısa süre baygınlık geçiren ve çocuklarına ev alma hayali kurarken tüm mal varlığını kaybetmeyle karşı karşıya kalan Adamcı, yardım bekleyerek konunun çözülmesini istiyor.