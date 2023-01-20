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Serenay Sarıkaya, Mert Ramazan Demir’e sahip çıktı! Muhabire şok tepki: "Sana yedirmeyeceğim"

Serenay Sarıkaya, Mert Ramazan Demir’e sahip çıktı! Muhabire şok tepki: "Sana yedirmeyeceğim"

Serenay Sarıkaya, başrol olduğu Şahmaran dizisinin galasında muhabirin rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'e adının aşk dedikodusuna karıştığı Afra Saraçoğlu'yla ilgili soru sorduğunu duyunca araya girdi. "Mert'i sana yedirmeyeceğim" diyen Sarıkaya, Demir'i koluna girerek uzaklaştırmaya çalıştı.

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Afra Saraçoğlu (25) ile Mert Yazıcıoğlu (29), 'ihanet' dedikodularının gölgesinde ayrıldıklarını duyurmuştu. Güzel oyuncu, "Kararımızda hiçbir üçüncü kişinin dahil bulunmadığını bilmenizi isteriz" demişti. Ayrılığın nedeni olarak gösterilen Mert Ramazan Demir ise "Bizim Afra ile samimiyetimiz zaten yeni değil, çok eski arkadaşız" açıklamasını yapmıştı. 'Şahmaran' dizisinin lansmanına da magazin gündeminden düşmeyen ayrılık damga vurdu. 

Başrollerini Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Netflix'in yeni dizisi Şahmaran'ın galası dün akşam yapıldı. Galada kamera karşısına geçerek soruları yanıtlayan Sarıkaya'nın Demir'i muhabirlerden kaçırdığı anları dikkat çekti.

Serenay Sarıkaya araya girdi

Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir'in adı bir süredir rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile anılıyor. Saraçoğlu'nun 4 yıllık ilişkisini bitirmesi aşk iddiasını güçlendirirken çift söylentileri her fırsatta yalanladı. Şahmaran'ın galasında kamera karşısına geçen Demir'e Afra Saraçoğlu ile ilgili soru sorulmak istenince Serenay Sarıkaya araya girdi.

"Mert'i sana yedirmeyeceğim"

Demir, aşk iddiası için "Yalan haber, arkadaşız. Bunu bin kere söyledik" derken Sarıkaya da soru soran muhabire "Gelip kötü niyetli bir soru soracağı belliydi. Mert'i sana yedirmeyeceğim" dedi. Sarıkaya daha sonra genç oyuncunun koluna girerek uzaklaştırmaya çalıştı. İkilinin o anları ise sosyal medyada kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından paylaşılınca gündem oldu.

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