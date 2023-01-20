Fenerbahçe'nin yıldızına Premier Lig'den sürpriz talip! Yapılan teklif ortaya çıktı

Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Takımın Nijeryalı yıldızı Bright Osayi-Samuel'e Premier Lig'den bir takım daha talip oldu.

Abone ol

Fenerbahçe'ye sağ açık olarak transfer edilen ancak kendisini sağ bekte bulan Osayi Samuel, bu sezon istenilen performansı sergilemese de İngiliz kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Teknik direktör Jorge Jesus'un takımda istemediği oyuncular arasında yer alan Nijeryalı kanat oyuncusu Osayi Samuel'e İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace talip olmuştu. İngiliz ekibinin yıldız oyuncu için 11 milyon euroluk bir teklif yaptığı öne sürüldü.

Şimdi de Nottıngham Forest

Fenerbahçe'nin QPR'dan transfer ettiği yıldız futbolcuyu Crystal Palace'tan sonra Nottingham Forest'ın transfer etmek istediği belirtildi. İngiliz ekibinin transfer şartlarını öğrenmek için önümüzdeki günlerde Fenerbahçe Yönetimi ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Yönetim kolaylık sağlayacak



Nottingham'ın bu transferde ısrarcı olduğu ve hiçbir fedakarlıktan kaçmayacağı öğrenildi. QPR'dan 508 bin euro bonservisle transfer edilen genç futbolcunun transferi için Fenerbahçe'nin yönetiminin de kolaylık sağlaması bekleniyor.

Golü veya asisti yok

Süper Lig'de bu sezon 15 karşılaşmada görev alan Osayi Samuel'in henüz gol ve asisti bulunmuyor.