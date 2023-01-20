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Gaziantep'te DEAŞ'a büyük darbe! Sözde Rakka emiri yakalandı

Gaziantep'te DEAŞ'a büyük darbe! Sözde Rakka emiri yakalandı

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'ın sözde Rakka Güvenlik Emiri ve Ninova Valisi olarak görev yapan H.A., şok baskınla yakalandı. H.A.'nın evinde yapılan aramalarda yüklü miktar para ile dijital materyal de ele geçirildi.

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Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'ın sözde Rakka emiri ve Ninova Valisi olduğu belirlenen H.A., düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst yöneticilerinden olan H.A.'nın Gaziantep'te olduğu bilgisine ulaştı.

Yapılan araştırmada, geçmiş dönemde H.A.'nın DEAŞ'nın sözde Rakka Güvenlik Emiri ve Ninova Valisi olduğu belirlendi. Çok sayıda eyleme katıldığı tespit edilen H.A., polisin operasyonu ile yakalandı.

Adreste yüklü miktar para ile dijital materyal de ele geçirildi. Gözaltına alınan H.A., sorgusu için emniyete götürüldü.

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