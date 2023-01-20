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İkizler vurgununda yeni perde! Düğmeye basıldı! Tam yurtdışına kaçacakken...

İkizler vurgununda yeni perde! Düğmeye basıldı! Tam yurtdışına kaçacakken...

İzmir'de ikiz kardeşler Rıdvan ile Kaan T.'nin yönettiği bahis çetesiyle ilgili ikinci dalga operasyonu için bu sabah düğmeye basıldı. Makedonya'dan yönetilen bahis çetesiyle bağlantılı bazı şüphelilerin yurt dışına çıkış hazırlığında olduğunun belirlenmesiyle harekete geçen ekipler, 15 şüpheliyi gözaltına aldı.

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İzmir merkezli 9 ilde ikiz kardeşler Rıdvan ile Kaan T.'nin yönettiği yasa dışı bahis şebekesine yönelik ikinci dalga operasyonunda bu sabah itibarıyla 15 kişi daha gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki yasa dışı bahis şebekesini takibe aldı. 2 ay süren takip sonrası şüphelilerin işsiz, ev kadını ve öğrenci oldukları tespit edilen kişiler adına banka, ödeme kuruluşu ve kripto para firmalarına hesap açtıkları, paravan şirket kurdukları, banka hesapları üzerinden yasa dışı bahis paralarını transfer ettikleri belirlendi.

Suçtan kazanılan paraların ise yabancı ülkelerdeki banka ve ödeme kuruluşu hesaplarına yatırıldığı, ayrıca kripto para varlıklarına dönüştürüldüğü tespit edildi. Şebekenin ikiz kardeşler Rıdvan T. ve Kaan T. tarafından yönetildiği belirlendi. Kaan T.'nin suç şebekesini yönetmek için Makedonya'da olduğu ve şüphelilerin elde edilen gelirlerle lüks yaşam sürdükleri tespit edildi. Şüphelilerin bu şekilde yaklaşık 37 milyon TL haksız kazanç sağladıkları ortaya çıktı.

26 şüpheli gözaltına alındı 

Polis ekipleri, suç şebekesine yönelik 20 Aralık'ta İzmir merkezli Aydın, Antalya, İstanbul, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Muğla ve Sakarya'da operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda Rıdvan T.'nin de arasında bulunduğu 26 şüpheli, gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda; 331 bin TL, 1 para sayma makinesi, 175 başkalarına ait banka kartı, 43 telefon, 10 laptop, 2 tablet, 2 USB bellek ve tek içimlik esrar maddesi ele geçirildi. 26 şüpheliden 5'i serbest bırakıldı, 21'i adliyeye sevk edildi. Rıdvan T.'nin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı, 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İkinci dalga

Soruşturma kapsamında şüphelilerin incelenen dijital materyallerinde yapılan tespitte; 17 kişinin yasa dışı bahis organizasyonda kullanılan hesapları yönettiği, 3'üncü kişilerden bahis faaliyetlerinde kullanılmak üzere banka hesabı topladığı, ATM'lerden para çektiği ve canlı destek faaliyeti yürüttüğü belirlendi. Makedonya'dan yönetilen bahis çetesine yapılan operasyon sonrasında, tespit edilen şüphelilerden 2'sinin yurt dışına çıktığı, bazı şüphelilerin ise ikamet adreslerini ve GSM hatlarını değiştirerek, yurt dışına çıkış hazırlığında olduğu belirlendi.

​Bu deliller ışığında operasyonun ikinci dalgası, bu sabah yapıldı. İzmir merkezli Diyarbakır, Isparta, Mersin, Van illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli, gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda; suçta kullandıkları dizüstü bilgisayarlar ile cep telefonlarına el konuldu. El konulan bilgisayarlarda yasa dışı bahis sitelerinin açık olduğu görüldü.

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