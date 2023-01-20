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Mehmet Metiner'den Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'a tepki! AK Partiye zarar verir...

Mehmet Metiner'den Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'a tepki! AK Partiye zarar verir...

AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, ve üniformalı İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek’le bir magazada çekilen fotoğrafına tepki gösterdi.

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AK Parti eski Milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, 13 Ocak günü katıldığı Erzurum’daki geleneksel ‘1001 Hatim’ duasının ardından gittiği bir giyim mağazasında AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'a Vali Okay Memiş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz,  asker üniformasıyla İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek’in eşlik etmesine tepki gösterdi.

Devletin saygınlığına ve AK Parti'ye zarar

Metinet Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir ilin valisinin ve komutanın resmi sıfatı ve görevi olmayan kişileri -kimin oğlu ve yakını olurlarsa olsunlar- karşılamasını asla doğru bulmam. Bu tür davranışlar devletin saygınlığına ve şu an devleti yöneten parti olan AK Partimize zarar verir." ifadesini kullandı. 

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