Okan Buruk'la görüşen İcardi, Barcelona üzerinden cevap verdi!

Beşiktaş'tan aniden ayrılan Weghorst örneği Galatasaray yönetimini harekete geçirdi. Teklif gelmesi halinde Icardi'nin de ayrılabilme ihtimalini göz önünde bulunduran yönetime yıldız golcüden flaş bir cevap geldi. İddiaya göre Icardi, "Galatasaray'ı şu anda Barcelona için bile bırakmam" dedi.

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Mauro Icardi'ye yurt dışından gelen teklifler sonrası Beşiktaş'ta forma giyen Wout Weghorst'ın Manchester United'a teklif alır almaz gitmesi Galatasaray yönetimini harekete geçirdi.

Ortada net bir görüşme yok ama bir teklif gelirse ne yapacağını kestirebilmek için teknik direktör Okan Buruk, Arjantinli oyuncuyla bir araya geldi.

Fotomaç'ın haberine göre; Takımdaki geleceği hakkında sarı-kırmızılarla görüşme yapan Icardi, iddialar hakkında konuştu.

"Galatasaray'ı şu anda Barcelona için bile bırakmam"

29 yaşındaki oyuncu şöyle konuştu: "Weghorst daha önce büyük bir takımda oynamamış. Onu bir noktada anlayabiliyorum. Ben İnter'de, PSG'de forma giydim."

"Şu an Galatasaray'dayım ve çok mutluyum. Herkes bana çok yakın ilgi gösteriyor. Galatasaray'ı şu anda Barcelona için bile bırakmam."

Son günlerde Suudi Arabistan basını Icardi için Al-Nassr, İtalyan basını ise Milan iddialarını gündeme getirmişti.

Kaynak: Fotomaç