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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar! Seçimler 14 Mayıs'ta, belediyeler önlem alsın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar! Seçimler 14 Mayıs'ta, belediyeler önlem alsın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışı flaş açıklamalar yaptı. Seçim tarihi için 14 Mayıs'ı tekrar işaret eden Erdoğan, kuraklıkla mücadele için de "Anlık adımlarla olmaz, belediyeler önlem almalı." dedi..

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Hz. Ali Camii'nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Seçim tarihi olarak tekrar 14 Mayıs'ı işaret eden Erdoğan, kuralıkla mücadele hakkında da "Anlık adımlarla olmaz, belediyeler önlem almalı." dedi.. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- (Kuraklık) Bunlar anlık adımlar değil. Devlet Su İşleri olarak barajlar yaptık yapıyoruz. İstanbul Ankara İzmir gibi büyükşehirlerde belediyelerin sorumluluğundadır. Onlarında buralarda barajlar yapmalı gerekmektedir. En son yaptığımız baraj Yusufeli Barajı. Yusufeli Barajı kısa süre içerisinde tamamen devreye girmiş olacak. Bu işin tek tedbiri barajlardır bunun dışında ciddi bir tedbir söz konusu değil.'

Seçim 14 Mayıs'ta mesajı

- (Seçim tarihi) Şu anda seçimle ilgili yetkinin kimde olduğunu bilmeyecek kadar cahillerin eline kaldık. Türkiye'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dır. Cumhurbaşkanı kararname ile 60 gün önceden bu işin ilanını yapar 60 gün sonra YSK kronolojik yapıyı çalıştırır. Diyelim ki Mart'ın 10'un da ilan ettiyse 60 gün çalışmaya başlar. 60 gün ne zaman bitiyorsa o gün seçim günüdür. Bunu da YSK takip eder. Bunlar bu işin farkında değil. 14 Mayıs'ı konuşmaya başladılar bu da hayırlı bir adımdır.'

Türkiye'nin kaderini onlar tayin edemez

- (The Economist dergisinin skandal kapağı) Türk medya mensubu olarak Economist'in yorumuna evet diyor musunuz? Türkiye'nin geleceğini İngiliz dergisi mi tayin ediyor. Benim milletim tayin ediyor. Benim milletim ne derse o" dedi. Türkiye'nin kaderini İngiliz dergi tayin edemez.

- Miçotakis'in söylemleri bölgenin kaderini belirlemeye yeterli değildir. Adalar'ı silahlandırmak suretiyle Lozan'a ters adımlar atılıyor. Gerekli şeyleri söylüyoruz. Başlarının çaresine bakacaklar.

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