Fenerbahçe duyurdu! Sözleşmesi 2027'ye kadar uzatıldı

Fenerbahçe, İsmail Yüksek’in sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını duyurdu. Gerçekleştirilen imza töreni sonrası konuşan 1999 doğumlu İsmail Yüksek, "Hayatımda attığım en güzel imzalardan ikincisi. İlki de buraya attığım ilk imzaydı" dedi.

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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Çaykur Rizespor'u ağırlarken, sarı-lacivertli ekibin başarılı orta sahası İsmail Yüksek de 90 gün sonunda ilk 11'e dönmüştü.

Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabında, Yüksek ile gerçekleştirilen imza töreninden kesitlere yer verildi.

"Hayatımın en güzel günlerinden biri"

İmzanın ardından açıklamalarda bulunan İsmail, şunları söyledi; "Hayatımın en güzel günlerinden biri. Hayatımda attığım en güzel imzalardan ikincisi. İlki de buraya attığım ilk imzaydı. Herkesin çok emeği var. Herkese çok teşekkür ederim. Umarım bana gösterilen güvenin karşılığını sahada veririm."

"Attığım bu imzanın karşılığını sahada en iyi şekilde vermem gerekiyor. Bunun için daha da çok çalışmam gerekiyor. Hocama da sezon başında bana güvendiği ve bu formayla şans verdiği için çok teşekkür ederim."