Tekirdağ'da vahşet! Dini nikahlı eşinin boğazını kesti

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde dini nikahlı eşi tarafından boğazı kesilerek öldürülen kadın gözyaşları içinde toprağa verildi.Abone ol
Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde dini nikahlı eşi tarafından öldürülen 2 kız çocuğu annesi Ayşenur Akkurt (30) için cenaze namazı kılındı. Ölen kadının yakınları tabutun başında gözyaşı döktü. Babası da güçlükle ayakta durabildi.
Cenaze namazının ardından Ayşenur Akkurt, Eski Mezarlıkta defnedildi.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde meydana gelen olayda, daha önce 9 suç kaydı bulunan R.K., (33) dini nikahlı eşi Ayşenur Akkurt’u boğazını keserek öldürdü.