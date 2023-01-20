Konut alacak ya da kiralayacaklar dikkat! Tarih verildi yeni dönem başlıyor

Konut üreticileri fiyatlarda yaşanan dalgalanmaları fırsat bilerek bir gecede milyarlarca lira zamların önüne geçmek için harekete geçti. Yeni kurulacak ilan portalında güncel fiyatla geçmiş dönem fiyatları incelenebilecek. Sitenin kurulacağı tarih de verildi. İşte detaylar...

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Konut fiyatlarındaki fırsatçılık son dönem gündemden düşmezken üreticiler harekete geçti. Kurulacak emlak ilan portalı ile ev alacak ya da kiralayacak kişiler güncel fiyatın yanında geçmiş dönem rakamlarını da görecek.

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) 2023 yılı vizyonunun ve projelerinin detaylarının paylaşıldığı toplantıda konuşan GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, yeni ilan platformu projesine ilişkin şöyle konuştu:

Sıfır konuttan başlayacağız

Bir ilan sitesi olacak, dolayısıyla buradan satın alma, kiralama yapılabilecek. Yalnızca GYODER üyelerinin projeleri olmayacak, zaman içinde piyasaya da açılacak. Öncelikle bütün üyelerimizle oraya projelerimizi koyacağız. Tamamen regüle, tamamen şeffaf bir şekilde ilanlar paylaşılacak.

Bilgilerin doğruluğunun denetlendiği, bir taşınmaz için bir ilanın bulunduğunun garantiye alındığı bir site kurulacaklarını anlatan Kalyoncu, "İlan koyanlar da birbirlerini şikâyet edebilecek. Portalın ismi üzerinde çalışıyoruz, eylül ayında açmayı planlıyoruz" dedi.