BIST 5.481
DOLAR 18,80
EURO 20,34
ALTIN 1.166,12
HABER /  GÜNCEL

Konut alacak ya da kiralayacaklar dikkat! Tarih verildi yeni dönem başlıyor

Konut alacak ya da kiralayacaklar dikkat! Tarih verildi yeni dönem başlıyor

Konut üreticileri fiyatlarda yaşanan dalgalanmaları fırsat bilerek bir gecede milyarlarca lira zamların önüne geçmek için harekete geçti. Yeni kurulacak ilan portalında güncel fiyatla geçmiş dönem fiyatları incelenebilecek. Sitenin kurulacağı tarih de verildi. İşte detaylar...

Abone ol

Konut fiyatlarındaki fırsatçılık son dönem gündemden düşmezken üreticiler harekete geçti. Kurulacak emlak ilan portalı ile ev alacak ya da kiralayacak kişiler güncel fiyatın yanında geçmiş dönem rakamlarını da görecek. 

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) 2023 yılı vizyonunun ve projelerinin detaylarının paylaşıldığı toplantıda konuşan GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, yeni ilan platformu projesine ilişkin şöyle konuştu:

Sıfır konuttan başlayacağız

Bir ilan sitesi olacak, dolayısıyla buradan satın alma, kiralama yapılabilecek. Yalnızca GYODER üyelerinin projeleri olmayacak, zaman içinde piyasaya da açılacak. Öncelikle bütün üyelerimizle oraya projelerimizi koyacağız. Tamamen regüle, tamamen şeffaf bir şekilde ilanlar paylaşılacak.

Bilgilerin doğruluğunun denetlendiği, bir taşınmaz için bir ilanın bulunduğunun garantiye alındığı bir site kurulacaklarını anlatan Kalyoncu, "İlan koyanlar da birbirlerini şikâyet edebilecek. Portalın ismi üzerinde çalışıyoruz, eylül ayında açmayı planlıyoruz" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cuma namazında ülke genelindeki camilerde yağış için dua edildi
Cuma namazında ülke genelindeki camilerde yağış için dua edildi
Fenerbahçe duyurdu! Sözleşmesi 2027'ye kadar uzatıldı
Fenerbahçe duyurdu! Sözleşmesi 2027'ye kadar uzatıldı
Mehmet Metiner'den Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'a tepki! AK Partiye zarar verir...
Mehmet Metiner'den Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'a tepki! AK Partiye zarar verir...
Emekli imam oğlunun mezarına giderken feci şekilde can verdi
Emekli imam oğlunun mezarına giderken feci şekilde can verdi
Okan Buruk'la görüşen İcardi, Barcelona üzerinden cevap verdi!
Okan Buruk'la görüşen İcardi, Barcelona üzerinden cevap verdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar! Seçimler 14 Mayıs'ta, belediyeler önlem alsın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar! Seçimler 14 Mayıs'ta, belediyeler önlem alsın
4 aracın karıştığı zincirleme kazada can pazarı
4 aracın karıştığı zincirleme kazada can pazarı
Batman'da otobüsle seyahat ederken yakalandı! Midesinden çıkanlara bakın
Batman'da otobüsle seyahat ederken yakalandı! Midesinden çıkanlara bakın
İkizler vurgununda yeni perde! Düğmeye basıldı! Tam yurtdışına kaçacakken...
İkizler vurgununda yeni perde! Düğmeye basıldı! Tam yurtdışına kaçacakken...
Fenerbahçe'nin yıldızına Premier Lig'den sürpriz talip! Yapılan teklif ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin yıldızına Premier Lig'den sürpriz talip! Yapılan teklif ortaya çıktı
Afganistan'ı kar ve soğuk vurdu! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti
Afganistan'ı kar ve soğuk vurdu! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti
Rusya'dan Batı'ya Ukrayna uyarısı! Sonuçları kesinlikle olumsuz olacak
Rusya'dan Batı'ya Ukrayna uyarısı! Sonuçları kesinlikle olumsuz olacak