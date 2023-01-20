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Ümit Özdağ’dan Buğra Kavuncu’ya 'FETÖ'cü' tazminatı işte ödeyeceği para

Ümit Özdağ’dan Buğra Kavuncu’ya 'FETÖ'cü' tazminatı işte ödeyeceği para

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, 'FETÖ’cü' diye suçladığı eski İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’ya 20 bin TL manevi tazminat ödeyecek.

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Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, üç yıl önce katıldığı bir TV programında, eski İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu, örgütle bağlantılı Kazakistan Türk İş Adamları Derneği’nin başkan yardımcılığını yaptığını savundu.

Özdağ’ın bu iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kavuncu hakkında FETÖ üyeliğinden soruşturma açtı. Özdağ, ifadesinde, Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğu iddiasını tekrarladı.

Savcılık, Kavuncu hakkında soyut beyan ve iddiaların dışında somut deliller bulunmadığı sonucuna vararak, 31 Mayıs 2021’de kovuşturmaya yer olmadığına hükmetti.

Bu gelişme üzerine Kavuncu, Özdağ hakkında tazminat davası açtı.

Yazar İsmail Saymaz'ın haberine göre Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen dava bugün sonuçlandı.

20 bin lira tazminat ödeyecek

Duruşmada, Özdağ’ın avukatı Paşa Büyükkayaer, müvekkilinin Kavuncu’ya FETÖ’cü değil, FETÖ ile iltisaklı dediğini, ikisinin ayrı kavramlar olduğunu söyledi. Kavuncu’nun ve sosyal çevresinin FETÖ ile bağlantılı, bir kısmının ise iltisaklı olduğunu iddia etti.

Büyükkayaer, dosyanın iki yıl bekletildiğini, Özdağ’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaptığı kavgadan iki hafta sonra fezlekenin düzenlendiğini iddia ederek, “Bütün yargı ve yürütme Soylu ile kavga ettikten sonra müvekkilin üstüne yürümeye başlamıştır” dedi.

Özdağ, Kavuncu’ya 20 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

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