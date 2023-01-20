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Genç Pelin'e tam 11 kurşun! Katil 66 yaşındaki kişi çıktı, cinayetin sebebi dehşete düşürdü

Genç Pelin'e tam 11 kurşun! Katil 66 yaşındaki kişi çıktı, cinayetin sebebi dehşete düşürdü

BURSA'da 28 yaşındaki genç kadının katili 66 yaşındaki bir kişi çıktı. Cinayet sonrası İstanbul'a kaçan şahıs ifadesinde her şeyi itiraf etti.

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Olay, salı günü Mustafakemalpaşa ilçesi Selimiye Mahallesi İrfan Kaplan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.T., dini nikahla birlikte yaşadığını söylediği Pelin Sezer'den haber alamayınca ev sahibinden yedek anahtarı istedi.

Anahtarı alarak eve giren Ş.T., Pelin Sezer'i kanlar içerisinde yerde yatarken gördü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise Pelin Sezer'e yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiğini belirledi.

Vücudunda 11 mermi!

Sezer'in tabanca ile vurularak öldürüldüğü, vücudunun çeşitli yerlerine 11 merminin isabet ettiği tespit edildi.

Ev sahibine babası olarak tanıtmış

Bunun üzerine cinayete ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, geçen hafta Pelin Sezer ve Ş.T.'nin, Mehmet Mehdi Okulevi ile birlikte Mustafakemalpaşa'dan bir ev kiraladıklarını ve Sezer'in ev sahibine Ş.T.'yi eşi, 66 yaşındaki Mehmet Mehdi Okulevi'ni ise babası olarak tanıttığı tespit etti.

İstanbul'a kaçtı

Polis ekipleri, cinayet şüphelisi olan Mehmet Mehdi Okulevi'nin cinayeti işledikten sonra İstanbul'a gittiğini tespit etti. Bunun üzerine hemen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçilerek İstanbul'da kızının evinde yapılan operasyonla gözaltına alınan Okulevi ardından Bursa'ya getirildi.

Mehmet Mehdi Okulevi, emniyetteki işlemlerinin ardından dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"Evlenmek için tanımak istedim..."

Emniyetteki ifadesi ortaya çıkan Mehmet Mehdi Okulevi'nin "Pelin ile bir tanıdığım aracılığıyla tanıştım, bana yakın davranıyordu. Evlenmek için tanımak istedim ancak buluşunca çok genç olduğu için evlenmekten vazgeçtim. 12 çocuğum var, Pelin çocuklarım yaşındaydı. Eşimden boşanmıştım. Pelin ve birlikte yaşadığı Ş.T., bir gün beni arayıp, buluşmak istediler. Buluştuğumuzda bana 'Bize babalık yap, bağımızı koparmayalım' dediler. Ben de bu teklifi kabul ettim" dedi.

Cinayetin sebebi yüzük, para ve altınmış

66 yaşındaki Mehmet Mehdi Okulevi şöyle devam etti, "Pelin, benden sürekli altın yüzük, bilezik veya para istiyordu. Olay günü tekrar benden altın yüzük ve para istedi. Ben de almayı reddettim sonra tartışmaya başladık. Pelin, bıçakla benim üzerime doğru saldırdı.

Ben de o sırada yanımda getirdiğim tabancamı çıkarıp, Pelin'e doğru ateş ettim. Cinayetten sonra İstanbul'a, kızımın yanına kaçtım ve gece uyurken polisler eve gelip, beni yataktan kaldırıp, gözaltına aldılar" dediği öğrenildi.

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