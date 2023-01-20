BIST 5.476
DOLAR 18,80
EURO 20,35
ALTIN 1.165,28
HABER /  SPOR

Başakşehir'e talih kuşu kondu! Fransız devleri arasında transfer savaşı başladı...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Başakşehir'e talih kuşu kondu! Fransız devleri arasında transfer savaşı başladı...

Fransız basında çıkan haberlere göre Nice ve Lens, Başakşehir’in Burundili futbolcusu Youssouf Ndayishimiye’yi kadrolarına katmak istiyor. Başakşehir'e Nice'ten 8 milyon Euro, Lens'ten ise 12 milyon euro teklif geldiği öğrenildi.

Abone ol

Fransa Ligue 1 takımlarından Nice ve Lens, Başakşehir forması giyen Ndayishimiye ile kadrolarını güçlendirmek istiyor. Nice, geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Didier Digard’ı takımın başına getirmişti.

Fransız basını, Digard’ın, ilk olarak 24 yaşındaki futbolcuya imza attırılmasını istediğini yönetime bildirdiğini yazdı.

Nice Kulübü'nün 8 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı, Başakşehir'in ise bu teklifi direkt olarak reddettiği, Lens'in de Youssouf için 12 milyon Euro'yla turuncu-lacivertlilerin kapısını çaldığı belirtildi.

Ndayishimiye'nin, Lens'e daha yakın olduğu ve kulüpler arasında görüşmelerin devam ettiği de bilgiler arasında yer alıyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Leyla Lydia Tuğutlu anne oldu suda doğum yaptı! İlk bebeğinin adı bakın ne oldu
Foto Galeri Leyla Lydia Tuğutlu anne oldu suda doğum yaptı! İlk bebeğinin adı bakın ne oldu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Zafer Parisi'nde şok istifa! Genel Başkan Yardımcısı MHP'ye geçti
Zafer Parisi'nde şok istifa! Genel Başkan Yardımcısı MHP'ye geçti
Tekirdağ'da vahşet! Dini nikahlı eşinin boğazını kesti
Tekirdağ'da vahşet! Dini nikahlı eşinin boğazını kesti
Ümit Özdağ’dan Buğra Kavuncu’ya 'FETÖ'cü' tazminatı işte ödeyeceği para
Ümit Özdağ’dan Buğra Kavuncu’ya 'FETÖ'cü' tazminatı işte ödeyeceği para
Konut alacak ya da kiralayacaklar dikkat! Tarih verildi yeni dönem başlıyor
Konut alacak ya da kiralayacaklar dikkat! Tarih verildi yeni dönem başlıyor
Rusya son durumu duyurdu: İki yerleşim birimini kontrol altına aldık!
Rusya son durumu duyurdu: İki yerleşim birimini kontrol altına aldık!
Cuma namazında ülke genelindeki camilerde yağış için dua edildi
Cuma namazında ülke genelindeki camilerde yağış için dua edildi
Fenerbahçe duyurdu! Sözleşmesi 2027'ye kadar uzatıldı
Fenerbahçe duyurdu! Sözleşmesi 2027'ye kadar uzatıldı
Mehmet Metiner'den Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'a tepki! AK Partiye zarar verir...
Mehmet Metiner'den Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'a tepki! AK Partiye zarar verir...
Emekli imam oğlunun mezarına giderken feci şekilde can verdi
Emekli imam oğlunun mezarına giderken feci şekilde can verdi
Okan Buruk'la görüşen İcardi, Barcelona üzerinden cevap verdi!
Okan Buruk'la görüşen İcardi, Barcelona üzerinden cevap verdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar! Seçimler 14 Mayıs'ta, belediyeler önlem alsın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar! Seçimler 14 Mayıs'ta, belediyeler önlem alsın
4 aracın karıştığı zincirleme kazada can pazarı
4 aracın karıştığı zincirleme kazada can pazarı