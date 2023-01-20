Leyla Lydia Tuğutlu anne oldu suda doğum yaptı! İlk bebeğinin adı bakın ne oldu
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Leyla Lydia Tuğutlu annelik sevinci yaşadı. 2008'de Türkiye güzeli seçilen, birçok dizi ve filmde adından söz ettiren ünlü oyuncu, ilk bebeğini dünyaya getirdi. Suda doğum gerçekleştiren Leyla Lydia Tuğutlu duygularını dile getirdi.
Ceyhun Ergin ile Almanya'da evlenen Leyla Lydia Tuğutlu anne oldu.
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Ergin ile 20 Temmuz 2022'de dünyaevine giren oyuncu ve model, ilk kez anne olma sevincini yaşadı.
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Büyük Selçuklu, Kiralık Aşk, Bu Şehir Arkandan Gelecek ve Kızım gibi dizilerle tanınan oyuncu, suda doğum yöntemini tercih etti.
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Doğum sonrası konuştu
Doğumuyla ilgili konuşan oyuncu, "Çok heyecanlı ve çok mutluyuz. Ben de bebeğim de çok sağlıklıyız. Bundan sonra hayatımızda yepyeni bir dönem başlıyor" dedi.
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