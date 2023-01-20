Martı'nın CEO'su fena çuvalladı! 'Ürettik' dediği araç Citroen'in sokaktaki arabası çıktı...

İSTANBUL sokaklarındaki scooterlerin sahibi Martı'nın patronu Oğuz Alper Öktem baltayı fena halde taşa vurdu. Kadıköy Belediyesi'nen sokaktaki Martı'ları toplamasına tepki gösterirken, 'sokağa çıkarmadığımız araba prototipimiz' diyerek bir araç resmi paylaştı. Ancak o araba, ünlü bir markanın logosu kapatılmış aracı çıktı.

Abone ol

Martı'nın CEO'su Oğuz Alper Öktem bu sefer kötü yakalandı. İstanbul kadıköy Belediyesi'nin kaldırımlardaki skoterleri toplatmasını eleştirirken vatandaları ofislerine davet edip "daha sokağa çıkmamış araba prototiplerimizi göstermek isterim" notuyla yaptıklarını iddia ettiği bir aracın fotoğrafını paylaştı. Ancak o fotoğraf tam bir skandala döndü...

Martı bu sefer baltayı taşa vurdu

Kadıköy Belediyesi'nin kaldırımlara rastgele park edilen scooterleri toplatması üzerine belediye savaş açan Martı'nın CEO'su Oğuz Alper Öktem, sosyal medya üzerinden sokaklardaki scooter kargaşasını savunmaya devam ediyor. Yılmaz, Kadıköy Belediyesi'nin milli servete zarar vermekle suçlayan Martı CEO'su Öktem, baltayı fena taşa vurdu.

'Sokağa çıkmamış yeni araba' dedi...

Vatandaşları hizmetlerini göstermek için genel merkezlerine davet eden Martı'nın CEO'su Öktem, "Bu vesileyle sizi ofisimize davet etmek istiyorum. Yeni kaldırım tanıma sensörlerimizi, Türk mühendislerimizin ürettiği scooter beyinlerini ve daha sokağa çıkmamış araba prototiplerimizi göstermek isterim" dedi ve geliştirdiklerini iddia ettiği aracın fotoğrafını paylaştı.

Oğuz Bey siz kimi kandırıyorsunuz!

Martı'nın geliştirdiği araç diye paylaşılan fotoğraftaki aracı görenlerin ağzı açık kaldı. Çünkü 'henüz sokağa çıkmamış' denilen araç Citroen Ami'ydi ve o araç son yıllarda Türkiye sokaklarında dolaşıyordu. Takipçileri, "Oğuz Bey siz kimi kandırıyorsunuz? Prototip dediğiniz araç zaten Citroen Ami ve yollarda. Gerçekten komiksiniz" notuyla tepki gösterdi.

Sosyal medyada dalga konusu oldu

Sosyal medya kullanıcıları bir çok tanınmış markanın logosonu kapatıp, Martı logosu monte ederek "İşte Martı'nın ürettiği yerli ve milli araba" notuyla dalga geçerken, bir kullanıcı ise Oğuz Alper Öktem'in paylaştığı fotoğrafta silmeşi unuttuğu 'AMİ' yazısına dikkat çekip, "Usta tam şuradaki yazıyı da silerseniz tam prototip olacak" notunu düştü.