Erdoğan'dan seçim talimatı! Haftalar kaldı, sakın hata yapmayın...

İstanbul'da Esenyurt Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşan seçim ile ilgili Türkiye'nin kaderini İngiliz The Economist mi belirleyecek? Benim milletim belirleyecek. 2023'te hata yapma lüksümüz yok" diyerek AK Parti kurmaylarına mesaj gönderirken, Ege Denizi'nde adaları silahlandıran Yunanistan'a tepki gösterdi. Erdoğan, "Miçotakis şunu iyi bil; yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür ama akıllı durursan seninle işimiz yok" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt'ta eğitim kampüsü temel atma töreninde konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Eğitimde kalitenin daha da artması için çalışıyoruz. Evlatlarımızın geleceğine sahip çıkmak için pek çok projeyi hayata geçirdik.

Toplam 10 bin 791 metrekarelik büyüklüğe sahip bu eser inşallah Esenyurt'la birlikte İstanbul'umuzun medarı iftiharı olacaktır. Esenyurt'u cazibe merkezi haline getirecek bir eğitim külliyesinin inşasına başlıyoruz. Kampüsü önümüzdeki eğitim öğretim yılına yetiştirmeyi planlıyoruz.

Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Biz, halka hizmeti Hakk'a hizmet olarak gören, icraat odaklı çalışan bir hükümetimiz.

İnşallah pazar günü ilklerin ve enlerin eseri olacak Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nı açıyoruz.

"Neredesiniz ya? vah zavallılar!"

(Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu'nun metro açılışına katılması) Geçen metroya binmişler. Metroya binmişler de vatman yok. Kendiliğinden gidiyormuş. Konuşuyorlar. 'Bu Paris'te bile yok' diyorlar. Allahualem daha Paris'i görmüş bile değiller. Siz neredesiniz ya? Vah zavallılar ya. Bizim icraatımızın ulaştığı yerlere bunların hayalleri bile ulaşamaz.

"2023'te hata yapma lüksümüz yok"

Seçim için artık sayılı haftalar kaldı. İstanbul'daki milletvekillerinin kahir ekseriyetini Cumhur İttifakı olarak almamız lazım.

Türkiye'nin müreffeh yarınları için 85 milyon olarak hep birlikte bu imtihanı alnımızın akıyla vermemiz gerekiyor.

Türkiye'nin kaderini İngiliz The Economist mi belirleyecek? Benim milletim belirleyecek. Onlar kendi ülkelerinin kaderini belirleyemiyor. Millet sokakta. Aç, açık. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Fransa öyle, İngiltere öyle, Almanya öyle. Ama Türkiye öyle değil. 2023'te hata yapma lüksümüz yok.

"Bak Miçotakis, şunu iyi bil"

Bak Miçotakis şunu iyi bil: Bir yanlış yapmaya kalkarsan, çılgın Türkler yürür bunu bilesin. Ama akıllı uslu durursan, bizim seninle işimiz yok. Biz, nice ihanete rağmen 20 yıldır sabırla bu günlere getirdiğimiz stratejik projelerimizi, hamlelerimizi 3-5 muhterisin keyfine emanet edemeyiz."