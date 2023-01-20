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İstanbul'dan Balıkesir'e gidip yaptılar suçüstü yakalandılar!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul'dan Balıkesir'e gidip yaptılar suçüstü yakalandılar!

 İSTANBUL'dan Balıkesir'e gelerek kuyumculara sahte bilezik satmak isteyen 2 şüpheli polis tarafından suçüstü yakalandı. Yakalanan şüphelilerin aracından 36 adet sahte bilezik ele geçirildi.

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İstanbul'dan kiraladıkları araçla Balıkesir'e gelen B.A ile E.D isimli şahıslar, il merkezinde faaliyet gösteren kuyumculara sarı görünümlü maddi değeri olmayan sahte bilezikleri satmak isterken ekipler tarafından suçüstü yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin geldikleri araç içerisinde 36 adet sahte bilezik ele geçirildi.  B.A isimli şüpheli adli mercilere sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

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