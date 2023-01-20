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SGK'dan EYT ve emekliye yüzde 30'dan daha düşük zam iddiasına flaş cevap!

SGK'dan EYT ve emekliye yüzde 30'dan daha düşük zam iddiasına flaş cevap!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilere yüzde 30'dan daha düşük zam yapıldığına yönelik çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilere yüzde 30 oranından daha düşük zam yapıldığına ilişkin iddialara yanıt verdi.

Sigortalıların aylıklarının, hizmetin geçtiği dönemde geçerli olan aylık bağlama sistemlerinde belirlenen kurallar çerçevesinde aylık talep yılı esas alınarak hesaplandığı belirtilen açıklamada, sigortalının gün ve kazançlarında bir değişiklik olmasa da her yılın TÜFE, gelişme hızı, aylık artışı verileri farklı olduğundan talep yılına göre aylık miktarının değişebileceği ifade edildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

2023 yılı öncesinden bağlanan aylıklar dahil olmak üzere 2023 yılı talepte bulunanların aylıkları da yüzde 30 oranında artırılmıştır. Aylık hesaplama sisteminde bir değişiklik yapılmamış, mevcut yasal düzenlemelerde yer alan kurallar çerçevesinde aylıklar hesaplanmaktadır.

Ayrıca, EYT kapsamındaki sigortalılar için farklı bir aylık hesabı yapılmayacak hem TÜFE hem de refah payı dikkate alınarak aylıklar ödenecektir. Yapılan son düzenleme ile en düşük aylık miktarı dosya bazında 5 bin 500 TL’ye yükseltilmiş olduğundan 5 bin 500 TL'nin altında emekli aylığı ödendiğine yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

SGK
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