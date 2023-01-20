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Ankara'da bir otomobilde 3 kişinin cansız bedeni bulundu! Sır olayda iki ipucu var

Ankara'da bir otomobilde 3 kişinin cansız bedeni bulundu! Sır olayda iki ipucu var

ANKARA'da Ayaş ilçesinde yol kenarında park halinde bulunan otomobilde korkunç görüntü! 3 kişinin araçta hareketsiz yattığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, ikisi 41 diğeri 43 yaşında olan şahısların hayatlarını kaybettiğini belirledi. Sır olayla ilgili elde sadece iki ipucu var: Araçtan çıkan alkol şişeleri ve araç içinde yoğun egzoz kokusu...

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Olay, Ankara'nın Ayaş ilçesinde D-140 karayolu üzerinde meydana geldi. İddialara göre, çevredeki vatandaşlar park halindeki 06 Y 0820 plakalı otomobil içerisinde 3 kişinin hareketsiz yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil servis ekipleri otomobil içerisindeki 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölenlerin 3'ü de aynı yaşlarda

Jandarma ekipleri otomobil içerisinde bulunan 3 kişinin Satılmış Koç (41), Kurban Duran(41) ve Mehmet Gökdemir (43) olduğunu tespit etti.

Olay yerinde yapılan ilk incelemede ise hayatını kaybeden şahısların vücutlarında herhangi bir darp ya da kesici ize rastlanılmadığı gözlemlendi.

Aracın içinde bulundu! Yoğun koku...

Otomobil içerisinde çok sayıda alkol şişesi olduğu ve araç içerisinde yoğun egzoz kokusunun olduğu belirtildi.

Kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için 3 kişinin cansız bedenleri Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Mehmet Gökdemir

Kurban Duran

Satılmış Koç

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