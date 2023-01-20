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Fenerbahçe'den KAP bildirisi! Bonservisi satın alındı

Fenerbahçe'den KAP bildirisi! Bonservisi satın alındı

Fenerbahçe, PSV'den kiralanan Portekizli kanat oyuncusu Bruma'nın sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullandı. Sarı-Lacivertli yönetim, Bruma'nın bonservisi için PSV'ye 4 milyon 250 bin Euro ödeyecek...

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Fenerbahçe'de kiralık olarak kadroya dahil edilen ve pek forma şansı bulamayan Bruma'nın bonservisi satın alındı... Sarı-Lacivertli yönetim Bruma'nın bonservisi için PSV'ye 4 milyon 250 bin Euro bedel ödeneceğini duyurdu.

Bruma ile 2.5+1 yıl daha anlaşma sağlandığı ifade edildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, sezon başında 1 yıllığına kiralık olarak Futbol A Takımımızın kadrosuna katılan Portekizli kanat oyuncusu Armindo (Bruma) Tué Na Bangna’nın kulübü PSV Eindhoven ile satın alma opsiyonunun kullanımı konusunda anlaşmaya varmıştır" denildi.

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