Davutoğlu'ndan Sinan Ateş çıkışı: Her hafta soracağım Erdoğan neden hala sessiz?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in Ankara'da suikast sonucu haince öldürülmesine ilişkin paylaşım yaptı. Davutoğlu, "Bahçeli, Erdoğan ve Soylu hala sessiz. Neyi bekliyorsunuz? Siz konuşana kadar, her hafta soracağım" dedi.

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Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetinin üzerinden 21 gün geçtiğini söyleyerek, "Bahçeli, Erdoğan ve Soylu hala sessiz. Neyi bekliyorsunuz? Siz konuşana kadar, her hafta soracağım" ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Twitter hesabından, "Sinan Ateş'in Ankara'nın göbeğinde hain bir suikast sonucu öldürülmesinin üzerinden 21 gün yani 504 saat geçti. Bahçeli, Erdoğan ve Soylu hala sessiz. Neyi bekliyorsunuz? Siz konuşana kadar, her hafta soracağım." açıklamasında bulundu.