BIST 5.466
DOLAR 18,80
EURO 20,33
ALTIN 1.164,36
HABER /  GÜNCEL

Davutoğlu'ndan Sinan Ateş çıkışı: Her hafta soracağım Erdoğan neden hala sessiz?

Davutoğlu'ndan Sinan Ateş çıkışı: Her hafta soracağım Erdoğan neden hala sessiz?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in Ankara'da suikast sonucu haince öldürülmesine ilişkin paylaşım yaptı. Davutoğlu, "Bahçeli, Erdoğan ve Soylu hala sessiz. Neyi bekliyorsunuz? Siz konuşana kadar, her hafta soracağım" dedi.

Abone ol

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetinin üzerinden 21 gün geçtiğini söyleyerek, "Bahçeli, Erdoğan ve Soylu hala sessiz. Neyi bekliyorsunuz? Siz konuşana kadar, her hafta soracağım" ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Twitter hesabından, "Sinan Ateş'in Ankara'nın göbeğinde hain bir suikast sonucu öldürülmesinin üzerinden 21 gün yani 504 saat geçti. Bahçeli, Erdoğan ve Soylu hala sessiz. Neyi bekliyorsunuz? Siz konuşana kadar, her hafta soracağım." açıklamasında bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Bülent Arınç'a MHP'den 'Bozgunculuk yapma!' ültimatomu! 'Mafya babası' kavgası...
Bülent Arınç'a MHP'den 'Bozgunculuk yapma!' ültimatomu! 'Mafya babası' kavgası...
Ankara'da bir otomobilde 3 kişinin cansız bedeni bulundu! Sır olayda iki ipucu var
Ankara'da bir otomobilde 3 kişinin cansız bedeni bulundu! Sır olayda iki ipucu var
Rusya'dan Batılı ülkelere tehdit gibi açıklama: Sonuçları kesinlikle olumsuz olacak
Rusya'dan Batılı ülkelere tehdit gibi açıklama: Sonuçları kesinlikle olumsuz olacak
Şüpheli ölüm ihbarıyla ortaya çıktı Jandarma eve girdiğinde şaşkına döndü
Şüpheli ölüm ihbarıyla ortaya çıktı Jandarma eve girdiğinde şaşkına döndü
Genç Pelin'e tam 11 kurşun! Katil 66 yaşındaki kişi çıktı, cinayetin sebebi dehşete düşürdü
Genç Pelin'e tam 11 kurşun! Katil 66 yaşındaki kişi çıktı, cinayetin sebebi dehşete düşürdü
SGK'dan EYT ve emekliye yüzde 30'dan daha düşük zam iddiasına flaş cevap!
SGK'dan EYT ve emekliye yüzde 30'dan daha düşük zam iddiasına flaş cevap!
İstanbul'dan Balıkesir'e gidip yaptılar suçüstü yakalandılar!
İstanbul'dan Balıkesir'e gidip yaptılar suçüstü yakalandılar!
Erdoğan'dan seçim talimatı! Haftalar kaldı, sakın hata yapmayın...
Erdoğan'dan seçim talimatı! Haftalar kaldı, sakın hata yapmayın...
Martı'nın CEO'su fena çuvalladı! 'Ürettik' dediği araç Citroen'in sokaktaki arabası çıktı...
Martı'nın CEO'su fena çuvalladı! 'Ürettik' dediği araç Citroen'in sokaktaki arabası çıktı...
Başakşehir'e talih kuşu kondu! Fransız devleri arasında transfer savaşı başladı...
Başakşehir'e talih kuşu kondu! Fransız devleri arasında transfer savaşı başladı...
Zafer Parisi'nde şok istifa! Genel Başkan Yardımcısı MHP'ye geçti
Zafer Parisi'nde şok istifa! Genel Başkan Yardımcısı MHP'ye geçti
Tekirdağ'da vahşet! Dini nikahlı eşinin boğazını kesti
Tekirdağ'da vahşet! Dini nikahlı eşinin boğazını kesti