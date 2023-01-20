Meral Akşener'den Karamollaoğlu'na ziyaret

'Liderler turuna' devam eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti.Abone ol
İYİ Parti lideri Meral Akşener, 26 Ocak'ta İYİ Parti'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek "altılı masa" toplantısı öncesi Temel Karamollaoğlu ile Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi.
Akşener'in, Karamollaoğlu'nu 26 Ocak'ta yapılacak toplantıya davet ettiği ve iki liderin toplantı gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.