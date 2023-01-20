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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zelenski'ye taziye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zelenski'ye taziye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ukrayna'da çarşamba günü yaşanan elim helikopter kazası dolayısıyla taziyelerini iletti.

Erdoğan arabuluculuk teklifini yineledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barışın tesisi için güçlü diplomatik katkı vermeye, bu süreçte kolaylaştırıcılık ve arabuluculuk görevini üstlenmeye hazır olduklarını yineledi.

Putin'le de görüşmüştü

Öte yandan Rusya ve Ukrayna arasında yaklaşık 1 senedir devam eden savaşın başından bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan, barışa yönelik diplomatik temaslarını sürdürüyor. Son olarak geçtiğimiz haftalarda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili müzakerelerin olumlu sonuç verdiğine tahıl koridoru, esir değişimi ve Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki güvenli bölge girişimlerinde şahit olduklarını hatırlattı. Ayrıca Erdoğan, kolaylaştırıcılık ve arabuluculuk görevini üstlenmeye hazır olduklarını Putin'e de iletti.

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