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İstanbul’da sömestir trafiği: Yoğunluk yüzde 90'lara ulaştı

İstanbul’da sömestir trafiği: Yoğunluk yüzde 90'lara ulaştı

Karnelerini alan öğrenciler 2 haftalık yarıyıl tatiline çıkarken, İstanbul'daki trafik yoğunluğu yüzde 89 seviyelerine kadar ulaştı.

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Yarıyıl tatili için son ders zili, bugün çaldı. Karnelerini alan 19 milyondan fazla öğrenci, 2 haftalık sömestir tatiline başladı.

Öğrenciler tatil heyecanı yaşarken İstanbul'da yarıyıl tatili yoğun bir trafikle başladı.

Trafik yoğunluğu: Yüzde 89

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre, akşam saatlerinden itibaren kentteki trafik yoğunluğu, saat 18.50 itibariyle yüzde 89'a ulaştı. 

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