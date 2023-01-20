İstanbul’da sömestir trafiği: Yoğunluk yüzde 90'lara ulaştı

Karnelerini alan öğrenciler 2 haftalık yarıyıl tatiline çıkarken, İstanbul'daki trafik yoğunluğu yüzde 89 seviyelerine kadar ulaştı.Abone ol
Yarıyıl tatili için son ders zili, bugün çaldı. Karnelerini alan 19 milyondan fazla öğrenci, 2 haftalık sömestir tatiline başladı.
Öğrenciler tatil heyecanı yaşarken İstanbul'da yarıyıl tatili yoğun bir trafikle başladı.
Trafik yoğunluğu: Yüzde 89
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre, akşam saatlerinden itibaren kentteki trafik yoğunluğu, saat 18.50 itibariyle yüzde 89'a ulaştı.