Baykar ve Selçuk Bayraktar'dan Ali Babacan'ın sözlerine cevap

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın İHA ve SİHA'ları hedef alan açıklamalarının ardından BAYKAR ve Selçuk Bayraktar'dan yeni bir açıklama daha geldi.

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Türkiye'nin Savunma Sanayii alanında yükselişinin en önemli mimarlarından olan BAYKAR ve Selçuk Bayraktar'a yönelik atılan iftiralara cevap geldi.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın SİHA ve İHA üreten Baykar'a yönelik sarf ettiği "Bu proje 'Kutsal, dokunulmaz' hale getirildi. Kusura bakmayın dokunacağız" sözleri tepki çekmeye devam ediyor.

Baykar'dan açıklama

Baykar'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Baykar, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağlı şirketlerden, 20 yıldan bu yana bir kişi dahi istihdam etmemiştir.

3.500 çalışanımız, 27 yaş ortalamamızla daima genç ve dinamiğiz. Her yıl 1.200 üniversiteli stajyer alımı yapıp gençleri yetiştiriyoruz.

Selçuk Bayraktar: İftiralarını suratlarına çarpınca utanacaklarını düşünmediğimiz...

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da yapılan açıklamayı paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

İftiralarını suratlarına çarpınca utanıp vazgeçeceklerini maalesef düşünmediğimiz bazı karanlık mahfillerin bitmek bilmeyen yalanlarının aksine; Kainattaki en güçlü olgu olan Hakk'ı ve hakikati merak edenler için...