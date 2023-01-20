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Fenerbahçe, Bruma'nın satın alma opsiyonunu kullandı

Fenerbahçe, Bruma'nın satın alma opsiyonunu kullandı

Fenerbahçe, sezon başında PSV'den kadrosuna kattığı Bruma'nın bonservisinin alındığını açıkladı.

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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Hollanda Ligi ekiplerinden PSV'den sezon başında kadrosuna kattığı Bruma'nın satın alma opsiyonunu kullandı.

Sarı-lacivertliler, bu transfer için 4 milyon 250 bin euro bonservis ödeneceğini açıkladı.

"Futbolcu ile 2.5+1 yıl daha anlaşmaya vardığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız"

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Kulübümüz, sezon başında 1 yıllığına kiralık olarak Futbol A Takımımızın kadrosuna katılan Portekizli kanat oyuncusu Armindo (Bruma) Tué Na Bangna’nın kulübü PSV Eindhoven ile satın alma opsiyonunun kullanımı konusunda anlaşmaya varmıştır. Futbolcu ile 2.5+1 yıl daha anlaşmaya vardığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

Lisansı çıkartılmamıştı

Sezonun ilk yarısında yabancı kontenjanı sebebiyle lisansı çıkartılmayan Bruma, Fenerbahçe ile 5 karşılaşmaya çıkarken, 1 asist yaptı.

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