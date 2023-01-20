Fenerbahçe, Bruma'nın satın alma opsiyonunu kullandı
Fenerbahçe, sezon başında PSV'den kadrosuna kattığı Bruma'nın bonservisinin alındığını açıkladı.Abone ol
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Hollanda Ligi ekiplerinden PSV'den sezon başında kadrosuna kattığı Bruma'nın satın alma opsiyonunu kullandı.
Sarı-lacivertliler, bu transfer için 4 milyon 250 bin euro bonservis ödeneceğini açıkladı.
"Futbolcu ile 2.5+1 yıl daha anlaşmaya vardığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız"
İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:
"Kulübümüz, sezon başında 1 yıllığına kiralık olarak Futbol A Takımımızın kadrosuna katılan Portekizli kanat oyuncusu Armindo (Bruma) Tué Na Bangna’nın kulübü PSV Eindhoven ile satın alma opsiyonunun kullanımı konusunda anlaşmaya varmıştır. Futbolcu ile 2.5+1 yıl daha anlaşmaya vardığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."
Lisansı çıkartılmamıştı
Sezonun ilk yarısında yabancı kontenjanı sebebiyle lisansı çıkartılmayan Bruma, Fenerbahçe ile 5 karşılaşmaya çıkarken, 1 asist yaptı.