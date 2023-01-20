BIST 5.490
DOLAR 18,79
EURO 20,40
ALTIN 1.166,89
HABER /  DÜNYA

ABD Rus askeri şirketi Wagner'i suç örgütü olarak kabul etti

ABD Rus askeri şirketi Wagner'i suç örgütü olarak kabul etti

Beyaz Saray, ABD Hazine Bakanlığının Rus askeri şirketi Wagner grubunu uluslararası suç örgütü olarak tanıyacağını duyurdu.

Abone ol

Beyaz Saray, ABD Hazine Bakanlığı'nın Rus paralı asker örgütü Wagner grubunun "uluslararası suç örgütü" olarak tanınacağını, önümüzdeki hafta gruba ve dünya çapındaki destek ağına ek yaptırımlar uygulayacağını açıkladı.

Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby gazetecilere verdiği demeçte, "Bu eylemler, Wagner'in devam eden ciddi suç faaliyetleri de dahil olmak üzere oluşturduğu kıtalararası tehdidi tanımlıyor." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Davos Zirvesi'nde konuşan Babacan'dan iktidara gönderme: Hükümet değişecek
Davos Zirvesi'nde konuşan Babacan'dan iktidara gönderme: Hükümet değişecek
MSB açıkladı: 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB açıkladı: 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Dursun Özbek: Karşımızdaki bu ahlaksız ittifakı yıkacağız
Dursun Özbek: Karşımızdaki bu ahlaksız ittifakı yıkacağız
Baykar ve Selçuk Bayraktar'dan Ali Babacan'ın sözlerine cevap
Baykar ve Selçuk Bayraktar'dan Ali Babacan'ın sözlerine cevap
Fenerbahçe, Bruma'nın satın alma opsiyonunu kullandı
Fenerbahçe, Bruma'nın satın alma opsiyonunu kullandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Romanlara özel sosyal konut projesi başlatıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Romanlara özel sosyal konut projesi başlatıyoruz
Kur'an-ı Kerim yakma izni verilmesi! İsveç Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
Kur'an-ı Kerim yakma izni verilmesi! İsveç Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
PKK/YPG'li teröristlerden Kilis'e roketli saldırı!
PKK/YPG'li teröristlerden Kilis'e roketli saldırı!
İstanbul’da sömestir trafiği: Yoğunluk yüzde 90'lara ulaştı
İstanbul’da sömestir trafiği: Yoğunluk yüzde 90'lara ulaştı
Devlet Bahçeli'den cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik açıklama geldi
Devlet Bahçeli'den cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik açıklama geldi
Meral Akşener'den Karamollaoğlu'na ziyaret
Meral Akşener'den Karamollaoğlu'na ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zelenski'ye taziye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zelenski'ye taziye