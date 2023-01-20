ABD Rus askeri şirketi Wagner'i suç örgütü olarak kabul etti

Beyaz Saray, ABD Hazine Bakanlığının Rus askeri şirketi Wagner grubunu uluslararası suç örgütü olarak tanıyacağını duyurdu.

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Beyaz Saray, ABD Hazine Bakanlığı'nın Rus paralı asker örgütü Wagner grubunun "uluslararası suç örgütü" olarak tanınacağını, önümüzdeki hafta gruba ve dünya çapındaki destek ağına ek yaptırımlar uygulayacağını açıkladı.

Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby gazetecilere verdiği demeçte, "Bu eylemler, Wagner'in devam eden ciddi suç faaliyetleri de dahil olmak üzere oluşturduğu kıtalararası tehdidi tanımlıyor." dedi.