Davos Zirvesi'nde konuşan Babacan'dan iktidara gönderme: Hükümet değişecek

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Davos Zirvesi olarak bilinen Dünya Ekonomik Forumu'nda konuştu. İktidara göndermede bulunan Babacan, "Seçimlerden sonra, bir hükümet değişikliği olursa, ki büyük olasılıkla olacaktır " ifadelerini kullandı.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, davetli olarak gittiği Davos'ta Dünya Ekonomik Forumu'nun 4. gününde "Gelişmekte olan piyasaları gözden kaçırmamak" temalı oturumda konuştu. Babacan, enflasyonla ilgili bir soru üzerine "rezerv para ihraç eden merkez bankalarının bilanço büyüklüklerinde 2008-2009 krizinde ve pandemi sürecinde sıçrama yaşandığını" hatırlattı.

"Merkez Bankalari kaçınılmaz olanı yaptı"

Babacan şunları söyledi: "Bu kadar düşük fiyata bu kadar çok likidite sürdürülebilir bir şey değildi. Sonunda enflasyonu vurdu ve merkez bankaları kaçınılmaz olanı yaptı. Merkez bankalarının tedbir olarak likidite sağlamasının önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü pandemi küresel ekonomide çok büyük bir etki yaratabilirdi. Bu yüksek oranda engellendi. Ama her şeyi normalleştirmenin zamanı geldi.

"G 20'den çok az yararlanılıyor"

Şu son bir yıldır gözlemlediğimiz en önemli unsur, ülkeler arasında koordinasyon ve iş birliği eksikliğidir. Burada G20'den çok az yararlanılıyor. G20, dünya nüfusunun üçte ikisinin, dünyadaki ticaretin yüzde 75'inin ve küresel gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 85'inin temsil edildiği bir kuruluştur. Bu çok özel koşullarda G20'nin ülkeler arasında politikaları koordine etmek için daha sık bir araya gelmesi çok önemlidir. G20'nin görev alanını genişletmek ve jeopolitik konuları da gündeme almak çok önemli olacak.

"Enflasyon, savaşamayacağımız bir canavar değil"

Türkiye için para politikası uzun zamandır çok gevşekti ve negatif faiz oranları çok büyüktü. Dolayısıyla bunun iç enflasyonumuz üzerinde ek bir etkisi oldu. Ama tüm bunlar, eğer hükümetler ve merkez bankaları akıllıca adımlar atarlarsa tersine çevrilebilir şeyler. Enflasyon, savaşamayacağınız bir canavar ya da onun gibi bir şey değildir. Enflasyonla başa çıkabilirsiniz.

Tüm sorunlari çözmek çok kolay"

Türkiye'yle ilgili tüm sorunları çözmek çok kolay. Bunu yapmak için iyi insan kaynakları, rasyonel kararlar gerekiyor. Bunların çok yakında düzeltilebileceğine inanıyorum. Pek çok jeopolitik sorunumuz olmasına, petrol ve gazda ithalata bağımlı olmamıza, komşularımız arasındaki her türlü hareketliliğin ortasında olmamıza rağmen Türkiye ekonomisi dayanıklılığının devam ettiğini gösterdi. Daha iyi kararlarla, daha iyi eylemlerle, dünyanın geri kalanıyla daha iyi bağlantı kurarak tüm bu sorunların kolaylıkla üstesinden gelinebilir.

"Hükümet değişikliği büyük olasılıkla olacak"

İktidara göndermede bulunan Babacan, "Yatırımcılar Türkiye'deki potansiyele ve risklere nasıl bakmalı?" sorusunu şöyle yanıtladı: "14 Mayıs'ta seçimlerimiz var ve ben muhalefet partilerinden birinin lideriyim. Seçimlerden sonra, bir hükümet değişikliği olursa, ki büyük olasılıkla olacaktır, o zaman muhtemelen daha iyi bir insan kaynağı beklentisi olacak ve ekonomik ve finansal yönetim tarafında daha rasyonel bir yaklaşım beklenmelidir. Dört temel alanımız var: Para politikası, maliye politikası, makro ihtiyati tedbir alanı ve yapısal reformlar."