İYİ Parti'de Meral Akşener ikna oldu! Kılıçdaroğlu'nun adaylığı...

2023 seçimlerine 4 ay kalırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı gündemdeki yerini koruyor. Ülke TV ekranlarında, CHP liderinin adaylığıyla ilgili dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaşıldı.

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Mehmet Acet’in yönetiminde ‘Akşam Baskısı’ siyaset gündemine damga vuran gelişmeleri ekrana taşımaya devam ediyor.

Ülke TV ekranlarında Melik Yiğitel, Zafer Şahin, Şamil Tayyar’ın katılımıyla gerçekleşen Akşam Baskısı'nda yine çok konuşulacak kulis bilgisi paylaşıldı.

Chp İyi Parti'yi ikna etti!

Türk Medya Temsilcisi Melik Yiğitel, CHP'nin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda İYİ Parti'yi ikna ettiğini paylaştı.

İyi Parti ve CHP arasında Kılıçdaroğlu anlaşması

Üst düzey CHP'li yöneticiyle konuştuğunu belirten Yiğitel, ''Kemal Bey'in çatı adaylığı bitti. Bitti derken çatı adaylığı garantilendi. Benim konuştuğum kişi, ''Bütün pürüzler giderildi. İYİ Parti ikna oldu.' dedi. İYİ Parti'yi şöyle ikna etmişler. Tek bir cumhurbaşkanı yardımcısı ve yetkili. Diğerlerine cumhurbaşkanlığı yardımcılığı yok. Bakanlık var. Bu anlaşma İYİ Parti ile CHP arasında. Masada da problem çok çıkmaz diyorlar. CHP Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda Meral Hanım'ı büyük ölçüde ikna etti.'' ifadelerini kullandı.

Gözler 6'lı masanın 11'inci toplantısında!

Aday belirsizliğinin sürdüğü 6’lı masada gözler Cumhurbaşkanı adayının ele alınmasının beklendiği 26 Ocak tarihine çevrildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ev sahipliğinde gerçekleşecek olan toplantı ile 6’lı masa 11’inci kez bir araya gelmiş olacak.