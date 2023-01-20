Daniel Alves cinsel taciz suçlaması sebebiyle tutuklandı

Hakkındaki cinsel saldırı suçlaması sebebiyle gözaltına alınan Brezilyalı futbolcu Daniel Alves, geçici tutuklama kararıyla cezaevine gönderildi.Abone ol
Brezilyalı futbolcu Daniel Alves, cinsel taciz suçlamasıyla İspanya'nın Barselona kentinde gözaltına alınmıştı.
Cezaevine gönderildi
Alves, çıkarıldığı mahkemenin hakimi tarafından, savcılığın talep ettiği şekilde kefaletsiz, geçici tutuklama kararıyla cezaevine gönderildi.
Katalonya yerel polisine (Mossos d'Esquadra) ait araçların adliye binasından çıkış yaptığı görüldü.
Bir gece kulübünde cinsel taciz iddiası
İspanya basınında yer alan haberlerde, tecrübeli futbolcunun, 30 Aralık 2022'de Barselona şehrindeki bir gece kulübünde bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edilmişti.
Suç duyurusunda bulunuldu
Söz konusu olaydan iki gün sonra kadın, Daniel Alves ile ilgili suç duyurusunda bulunmuştu.