Adana Demirspor, 10 kişilik Giresunspor'la berabere kaldı

Süper Lig'de 20. hafta ve ikinci devrenin açılış mücadelesinde Adana Demirspor sahasında Giresunspor'la 1-1 berabere kaldı.Abone ol
Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresi Adana'da başladı. 20.Haftanın açılış mücadelesinde Adana Demirspor, Giresunspor'la kozlarını paylaştı.
Yeni Adana Stadı'nda oynanan karşılaşma iki takımın karşılıklı golleri ile 1-1 berabere tamamlandı. Müsabakada Adana Demirspor'un golünü Ndiaye, Giresunspor'un golünü Bajic kaydetti. Konuk takımda Alexis Perez 18'de, Mavi Şimşekler'de de Yusuf Sarı 90+10'da kırmızı kart görerek takımlarını eksik bıraktı.
Bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını 34'e çıkarırken, Giresunspor 21 puana yükseldi.
Lig'in 21. haftasında Adana Demirspor deplasmanda Sivasspor'a misafir olacak. Giresunspor ise sahasında Galatasaray'la karşı karşıya gelecek.
Adana Demirspor: 1 - Bitexen Giresunspor: 1
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Yasin Kol, Aleks Taşcıoğlu, Serkan Çimen
Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Manev, Stambouli (Dk. 61 Bjarnason), Semih Güler, Svensson (Dk. 80 Gökhan Töre), Gökhan İnler, Ndiaye, Rodrigues, Yusuf Sarı, Belhanda, Emre Akbaba (Dk. 61 Berk Yıldız)
Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Arias, Perez, Alper Uludağ, Sergio (Dk. 80 Kadir Seven), Campuzano, Mejia, Borja Sainz (Dk. 90+5 Murat Cem Akpınar), Görkem Sağlam, Bajic (Dk. 61 Kuwas)
Goller: Dk. 13 Bajic (Penaltıdan) (Bitexen Giresunspor), Dk. 84 Ndiaye (Adana Demirspor)
Kırmızı Kartlar: Dk. 18. Perez (Bitexen Giresunspor), Dk. 90+10 Yusuf Sarı (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 45+2 Borja Sainz, Dk. 76 Görkem Sağlam, Dk. 90+7 Hayrullah Bilazer, Dk. 90+10 Mejia (Bitexen Giresunspor), Dk. 75 Svensson, Dk. 76 Ertaç Özbir, Dk. 77 Belhanda, Dk. 90+6 Gökhan İnler (Adana Demirspor)