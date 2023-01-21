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Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e cevap!

Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e cevap!

Fenerbahçe'den, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına tepki geldi. Sarı-Lacivertliler, planlı ve programlı bir şekilde yapılan bu söylemleri ciddiye almadığını belirtti.

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Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Başkanı'na yönelik, "Cüppesini giyip adaletli kararlar almasını beklerken, o sırtında Fenerbahçe formasıyla kararlar almaya devam ediyor." şeklindeki sözlerine, yayımladığı bir açıklamayla tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Türk futboluna yeni tanımlar kazandırılmasına vesile olan kulübe yanıtımızdır!" başlığı kullanıldı.

İşte o açıklama; 

"Bugün, Anadolu Ajansı kaynaklı olarak gündeme yansıyan açıklamaya yanıtımızdır:

Türk futboluna “ofsaytımsı” derecesinde acınası ve bir takımın nasıl kayrıldığının kanıtı olan bir tanımın dahil olmasına vesile olan kulüp tarafından bugün akşam saatlerinde yapılan son açıklamayı şaşırmaksızın takip ettik.

Hatayspor ile oynadıkları maçta ceza alan tribün blokları için Kulübümüzü hadsizce hedef alan bu açıklamanın ve zaman zaman ‘kulüplerinin önüne geçen’ Sportif A.Ş. Başkanvekili olan şahsın, sezon başından itibaren yaptığı açıklamaların “ana odağı” Fenerbahçe, “ana hedefi” ise Fenerbahçe üzerinden oluşturdukları gündem ile gerek TFF, gerek hakemler üzerinde baskı yaratarak hak etmediklerini elde etmektir! 

Sezon başından itibaren Fenerbahçe odaklı iftiralarla gündemi meşgul eden, planlı programlı şekilde Kulübümüzü hedef alan ve bu hedef doğrultusunda “bu ligi bitirtmeyiz” tehditleri savuranları ciddiye almadığımızı açıklıyor; 

Yıllardır futbolu bu yaklaşımlarıyla ve algı manipülasyonlarıyla tahakküm altına aldıkları ortada olan bu zihniyete karşı Türkiye Futbol Federasyonu’nu ve tüm sorumluları göreve davet ediyoruz."

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