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Evde bilgisayar oyunu oynarken vurularak hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Evde bilgisayar oyunu oynarken vurularak hayatını kaybetti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 27 yaşındaki kişi, bilgisayar oyunu oynadığı esnada sokaktan açılan ateş sonucu vücuduna mermi isabet etti. Talihsiz genç olay yerinde hayatını kaybederken, olayla ilgili şüpheli veya şüphelileri yakalama çalışmaları başlatıldı.

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Olay dün saat 23.30 sıralarında ilçeye bağlı Sarıyer Mahallesi'nde meydana geldi. 5714/3 sokakta bulunan iki katlı bir evin üst katında oturan Suriye uyruklu Muhammed Mahluf (27), iddiaya göre evde arkadaşlarıyla bilgisayar oyunu oynadığı esnada, sokakta kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı.

Vücuduna mermi isabet eden Mahluf, kanlar içerisinde yere yığılırken durum arkadaşları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede vücuduna isabet eden mermiyle yaralanan gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Mahluf'un cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çalışma başlatıldı

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemleri alınırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri, ateşin açıldığı değerlendirilen bölgeler ve Muhammed Mahluf'un hayatını kaybettiği dairede incelemeler yaptı. Olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen şüpheli veya şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

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